Geschreven door Jessica Westdijk 29 feb 2020 om 15:02

Hoewel Ajax de laatste weken niet zo lekker draait en donderdag werd uitgeschakeld in Europa, heeft Andre Onana alle vertrouwen in het duel met AZ.

“De overwinning op Getafe, de strijdlust, de steun van het publiek en de terugkeer van Nicolas Tagliafico, Quincy Promes en mogelijk Hakim Ziyech geven me alle vertrouwen in een goed resultaat tegen AZ”, vertelt hij aan De Telegraaf. “Het is geweldig dat Nico, Hakim en Quincy weer terugkomen.”

Vooral met een mogelijke rentree van Ziyech is Onana erg blij, al heeft hij ook over zijn andere teamgenoten lovende woorden: “Zonder hem is het moeilijk te scoren, want hij maakt zelf doelpunten en we hebben zijn assists nodig om kansen te creëren. Hij dicteert het spel en met hem hebben we veel, veel meer balbezit. Nico is een essentieel onderdeel van onze verdediging en Quincy noem ik Mister One Game, One Goal, omdat hij elke wedstrijd scoort.”