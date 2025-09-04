'Onana zorgde met opvallend verzoek voor irritatie bij United'

André Onana zou afgelopen zomer voor irritatie hebben gezorgd bij trainer Ruben Amorim. De voormalig doelman van Ajax hoopte op een verbeterd contract.

Onana zou eerder deze zomer hebben gevraagd om een verbeterd contract en daarmee voor irritatie hebben gezorgd bij Amorim, zo schrijft The Athletic. De spelers van Manchester United zouden namelijk 25% achteruit gaan in salaris vanwege het mislopen van Champions League-voetbal. Daarnaast zou de doelman niet fit zijn teruggekomen van vakantie.

De voormalig Ajacied staat al langer onder druk bij Manchester United. De Kameroener maakt een zeer matige indruk op Old Trafford en zou inmiddels ook mogen vertrekken.