Geschreven door Jessica Westdijk 10 aug 2020 om 15:08

Behalve dat hij een goede keeper is, laat Andre Onana ook geregeld zien dat hij een goed mens is.

In het dorpje Ossoessam, waar de moeder van Onana woont, was tot kort geleden nog geen elektriciteit. Het kleine dorpje, dat zo’n 1.000 inwoners telt, ligt in het zuidwesten van het land. In zijn vakantie bezoekt Onana zijn geboorteland en regio geregeld en tijdens zijn laatste bezoek heeft hij er dus voor gezorgd dat het dorpje stroom heeft gekregen.

“Dankzij Onana kunnen de inwoners van het dorp nu rustig televisie kijken en tot laat in de avond buiten in het licht met elkaar praten. Onana is een ster met een groot hart die niet te koop loopt met zijn goede daden”, zo schrijft Actu Cameroun over het mooie gebaar van Onana.