Onbegrip bij El Ahmadi en Perez: "Een speler die je kampioen maakt"

Halverwege de tweede helft kwam Weghorst binnen de lijnen als vervanger van Brian Brobbey. In korte tijd raakte hij tweemaal de lat, schoot op de paal en had een belangrijk aandeel in de goal van Youri Regeer. "Ik vind dat je niet om Weghorst heen kan", zegt El Ahmadi bij Dit was het Weekend op ESPN. "Er is een bepaalde angst bij tegenstanders, die lopen naar achteren. Hij is een speler die je kampioen kan maken. In de huidige vorm vind ik dat je Weghorst moet laten starten."

Perez sluit zich daarbij aan en wijst op het belang van de spits in de titelstrijd. "Hij heeft ze eigenlijk al kampioen gemaakt", reageert hij, verwijzend naar de cruciale treffers van Weghorst. De Deense analist ziet daarbij wel een opvallende keuze van trainer Francesco Farioli. "Het is wel grappig: op alle posities wordt gerouleerd, behalve Brobbey en Weghorst. Voor Weghorst moet dit... Hij doet wel of het leuk is, maar het lijkt me een heel moeilijke situatie om achter een spits met dit niveau te zitten", doelt hij op Brobbey.

Weghorst zelf liet na afloop tegenover ESPN doorschemeren dat hij graag weer eens in de basis wil starten. Perez begrijpt de gedachtegang van Farioli, maar plaatst ook kanttekeningen. "De filosofie is dit seizoen die over starters en finishers", aldus Perez. "Hij (Farioli, red.) is helemaal gek van de manier van spelen van Brobbey, om mee te beginnen. Misschien heeft hij ook wel gelijk: Brobbey scoort heel weinig. Dus waarom zou je hem in de eindfase laten spelen, als je dan goals nodig hebt?"