Onbegrip om oproep Mika Godts: "Wat voor signaal geeft dat af?"

Amber
bron: Dans Le Vestiaire
Mika Godts
Mika Godts Foto: © BSR Agency

Voormalig Belgisch international Thomas Chatelle is flink kritisch op de selectie van België. De analist begrijpt niet waarom enkele jonge spelers zijn opgeroepen voor de komende interlands, waaronder Mika Godts.

Ajax-aanvaller Godts en Nathan De Cat (17) zijn opgeroepen door bondscoach Rudi García. Chatelle wil daar niks van weten. "Godts weigert oproepen voor de onder-21", briest de 44-jarige oud-voetballer bij Dans Le Vestiaire. "Wat voor signaal geeft dat af aan de bond, aan jullie onder-21-spelers? Als een speler zegt dat hij moet herstellen terwijl hij is opgeroepen voor de onder-21? Jullie hebben al genoeg vleugelspelers; ik denk dat het signaal dat Mika Godts afgeeft erg slecht is."

Ook over het oproepen van De Cat, speler van RSC Anderlecht is Chatelle niet te spreken. "Je kunt spelers vinden die zich al langer bewijzen, in veel hogere competities. Hij (De Cat, red.) is een uitzonderlijk talent, maar ik denk dat de categorie 'veelbelovend' op dit moment de juiste was."

