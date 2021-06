Geschreven door Jessica Westdijk 25 jun 2021 om 15:06

Ajax wil het contract van rechtsback Noussair Mazraoui graag openbreken en verlengen, maar dat gaat lastiger dan de club had gehoopt. De onderhandelingen gaan vastgelopen en een vertrek deze zomer is dus een reële optie, zo meldt het Algemeen Dagblad.

Mazraoui ligt nog voor één jaar vast in Amsterdam en dat betekent eigenlijk altijd: verlengen of verkopen. Een mogelijk vertrek van Mazraoui zou ook de reden zijn dat Sean Klaiber van Ajax voorlopig niet mag vertrekken. Klaiber was afgelopen seizoen tot de winter een vaste waarde, maar verloor daarna zijn plek aan Devyne Rensch, die een razendsnelle ontwikkeling doormaakte. Toen Mazraoui terug was van zijn blessure, was Klaiber zelfs de derde rechtsback.