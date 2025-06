"Onderhandelingen tussen Fortuna Düsseldorf en Ajax stukgelopen"

De club uit de Tweede Bundesliga leek de belangrijkste kandidaat om Hlynsson vast te leggen, maar is niet tot overeenstemming gekomen met zijn club Ajax. "De onderhandelingen tussen Fortuna Düsseldorf en Ajax zijn stukgelopen", laat Sigudarson weten. "Ajax heeft een vast bedrag in gedachten en weigert Kristian te verhuren. Hij zal voor de juist prijs verkocht worden, is de boodschap."

Hlynsson werd het afgelopen half jaar door Ajax verhuurd aan Sparta Rotterdam. In achttien Eredivisie-wedstrijden was de IJslander afgelopen seizoen goed voor drie doelpunten en drie assists. De 21-jarige middenvelder heeft nog een eenjarig contract in Amsterdam en lijkt geen toekomst te hebben bij Ajax. Naast Fortuna Düsseldorf werd FC Twente genoemd als belangrijke kandidaat, terwijl ook AZ en Hertha BSC in de markt zouden zijn voor Hlynsson.