Driessen spaart Ajax niet: "Zoals de jaren met Schreuder en Steijn"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Onderzoekers pleiten voor 'anonieme' VAR: "Dat heeft effect"

Amber
bron: Dagblad van het Noorden
VAR
VAR Foto: © Pro Shots

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen roepen de KNVB op om te experimenteren met een ‘anonieme’ VAR. In het Dagblad van het Noorden leggen Janka Stoker, Rob Alessie en Harry Garretsen uit dat scheidsrechters in hun beslissingen vaak worden beïnvloed door de persoon achter het VAR-scherm.

Volgens Stoker blijkt uit hun onderzoek dat de ervaring en leeftijd van de VAR een duidelijke rol spelen. “Hoe jonger de VAR en hoe minder ervaren hij is als scheidsrechter, hoe vaker de VAR vanuit de studio een VAR-moment aanvraagt,” vertelt ze. “En wat we ook hebben ontdekt, is dat scheidsrechters bij minder ervaren en lager gerankte collega’s als VAR vaker bij hun eigen besluit blijven.”

De VAR mag ingrijpen bij buitenspel, rode kaarten, strafschoppen en doelpunten. Terwijl buitenspel doorgaans een objectief te beoordelen situatie is, geldt dat minder voor de andere beslissingen. “Bij die beslissingen maken de kenmerken van de VAR wel uit. Dan speelt hiërarchie wel een rol,” aldus Garretsen. “Een ervaren scheidsrechter laat zich door een onervaren VAR minder vaak overrulen.”

Garretsen benadrukt dat de KNVB rekening moet houden met het menselijke aspect. “De KNVB moet er bewust van zijn dat het wel degelijk uitmaakt wie de VAR en wie de scheids is. En dat de VAR en de scheids geen robots zijn die objectief handelen en besluiten. Beide zijn menselijke beslissers en dat heeft effect op het besluitvormingsproces van de scheidsrechter rond VAR-momenten en de uitkomsten daarvan.”

Daarom stellen de onderzoekers een experiment voor met een ‘anonieme’ VAR: “Dan weet de scheids niets over ervaring of leeftijd. Het zou interessant zijn om te kijken of dat tot andere beslissingen van de VAR en de scheidsrechter leidt.”

