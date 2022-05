Geschreven door Idse Geurts 09 mei 2022 om 10:05

De ziekenboeg bij Ajax lijkt nog een speler te kunnen verwelkomen. Brian Brobbey moest zich zondagmiddag, vanwege een blessure, vroegtijdig laten wisselen. Brobbey had naar verluidt klachten aan zijn kuit. De ernst van deze blessure is echter nog onduidelijk. Toch kan het zomaar zijn dat de spits dit seizoen niet meer in actie komt voor Ajax.

Na afloop van de wedstrijd tegen AZ laat Erik ten Hag zich uit over de kwetsuur van Brobbey. “Het kan echt een blessure zijn, maar het zou ook nog kunnen dat het een krampaanval was. We weten het nog niet. We moeten maar even afwachten”, laat Ten Hag weten.

Vanwege deze blessure kan het zijn dat Brobbey al zijn laatste wedstrijd voor Ajax heeft gespeeld. De spits keert normaal gesproken na dit seizoen terug naar RB Leipzig. De Duitse club heeft laten weten dat zij nog zeker een toekomst in Brobbey zien. Toch is het ook duidelijk dat Ajax Brobbey graag definitief in wil lijven. De jonge aanvaller heeft sinds zijn terugkeer zeer verdienstelijk gepresteerd. Daarnaast zit er ook nog veel potentie in Brobbey. Zelf wil de spits ook graag bij Ajax blijven. Het is echter nog de vraag of Ajax en Leipzig tot een definitieve transferovereenkomst kunnen komen.