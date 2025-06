'Onenigheden bij Ajax zorgen voor problemen bij terugkeer routiniers'

De discussie over een mogelijke terugkeer van Daley Blind en Dusan Tadic verdeelt momenteel de top van Ajax. Volgens ESPN zijn met name Danny Blind en Louis van Gaal voorstanders van een rentree van de ervaren routiniers, terwijl technisch directeur Marijn Beuker en hoofdscout Kelvin de Lang juist fel tegen zijn.

Zowel Tadic als Blind worden al wekenlang genoemd in de geruchten rondom een terugkeer naar de Johan Cruijff ArenA. Tadic is transfervrij vertrokken bij Fenerbahçe en zou openstaan voor een nieuwe samenwerking met John Heitinga. Servische media melden echter dat hij inmiddels akkoord is met een tweejarig contract bij Olympiakos Piraeus. Blind, die bij Girona nog tot medio 2026 onder contract staat, zou zijn loopbaan graag willen afsluiten in Amsterdam.

"Ajax heeft al vaker de wens uitgesproken om spelers in de ‘middencategorie’ aan te trekken; spelers van tussen de 23 en 28 jaar, die tegen of op de top van hun kunnen zitten en ook nog in waarde kunnen stijgen." De meningsverschillen binnen de club zijn opvallend groot. Waar Danny Blind en Van Gaal als RvC-leden pleiten voor ervaring en leiderschap, willen Beuker en De Lang juist doorselecteren met een frisse, toekomstgerichte koers.

Op dit moment beschikt Ajax al over enkele oudere spelers in de selectie. Remko Pasveer (41) en Davy Klaassen (32) verlengen hun contract, terwijl ook Steven Berghuis (33) en Wout Weghorst (32) volgend seizoen deel uitmaken van de plannen. Jordan Henderson (35) lijkt juist te vertrekken. Dus aan ervaring is er geen gebrek in de selectie van de Amsterdammers.