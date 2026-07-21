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'Ongeduldig Ajax houdt rekening met afketsen van komst Ter Stegen'

Amber
bron: Mundo Deportivo
Marc-André ter Stegen
Marc-André ter Stegen Foto: © BSR Agency

Ajax wacht nog altijd op duidelijkheid rond de mogelijke komst van Marc-André ter Stegen. Volgens het Spaanse Mundo Deportivo zorgt de aanhoudende vertraging voor groeiende verbazing in Amsterdam, terwijl de transfer nog steeds wordt opgehouden door zogenoemde 'fiscale details'.

Het is inmiddels bijna drie weken geleden dat bekend werd dat de Duitse doelman op weg leek naar Ajax. Toch is de overstap nog altijd niet afgerond. De precieze aard van de fiscale kwesties is onbekend, maar volgens Mundo Deportivo vormen ze nog steeds het belangrijkste obstakel.

De Spaanse krant meldt dat Ajax de gang van zaken "met verbazing" volgt. De club zou geen duidelijke verklaring hebben voor de vertraging en heeft Ter Stegen vooralsnog geen ultimatum gesteld. Wel neemt de ongeduldigheid toe. Volgens Mundo Deportivo houdt Ajax inmiddels rekening met alle mogelijke uitkomsten, waaronder het scenario dat de transfer uiteindelijk geen doorgang vindt.

FC Barcelona wijst volgens het medium juist naar de doelman zelf. De Catalaanse club stelt dat de resterende problemen niet bij Barça liggen, maar dat Ter Stegen eerst zelf de "financiële details" moet afhandelen. Binnen de club bestaat desondanks vertrouwen dat de deal uiteindelijk alsnog wordt afgerond, al is daar voorlopig nog geen definitieve doorbraak in bereikt.

Zolang de transfer niet is afgerond, blijft Ter Stegen gewoon onderdeel uitmaken van de selectie van FC Barcelona. De 34-jarige keeper traint inmiddels volop mee in de voorbereiding op het nieuwe seizoen, terwijl Ajax blijft wachten op het definitieve groene licht.

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