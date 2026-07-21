'Ongeduldig Ajax houdt rekening met afketsen van komst Ter Stegen'

Ajax wacht nog altijd op duidelijkheid rond de mogelijke komst van Marc-André ter Stegen. Volgens het Spaanse Mundo Deportivo zorgt de aanhoudende vertraging voor groeiende verbazing in Amsterdam, terwijl de transfer nog steeds wordt opgehouden door zogenoemde 'fiscale details'.

Het is inmiddels bijna drie weken geleden dat bekend werd dat de Duitse doelman op weg leek naar Ajax. Toch is de overstap nog altijd niet afgerond. De precieze aard van de fiscale kwesties is onbekend, maar volgens Mundo Deportivo vormen ze nog steeds het belangrijkste obstakel.

De Spaanse krant meldt dat Ajax de gang van zaken "met verbazing" volgt. De club zou geen duidelijke verklaring hebben voor de vertraging en heeft Ter Stegen vooralsnog geen ultimatum gesteld. Wel neemt de ongeduldigheid toe. Volgens Mundo Deportivo houdt Ajax inmiddels rekening met alle mogelijke uitkomsten, waaronder het scenario dat de transfer uiteindelijk geen doorgang vindt.