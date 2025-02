Ongeloof over Fortuna Sittard - Ajax: "Het is echt schandalig"

Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. De grasmat in Limburg ligt er verschrikkelijk slecht bij. Ook analist Bram van Polen heeft weinig goede woorden over voor het veld in Sittard.

Van Polen zag met name Bertrand Traoré veel wegglijden. "Die was echt aan het glijden", lacht de oud-voetballer bij ESPN. Hij gaat vervolgens serieus verder: "Het is echt schandalig. Dit is de overtreffende trap van een slecht veld. Je ziet de één na de ander onderuit gaan."

"De Ajax-spelers hebben er nog meer last van dan de spelers van Fortuna. Vroeger kon je nog met zes pinnen voetballen, maar dat heb je tegenwoordig niet meer. Op dit veld heb je ook bijna noren (schaatsen met extra lang ijzer, red.) nodig, want het is glibberen en glijden", aldus Van Polen.