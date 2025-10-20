Ongelukkige Jan Faberski snel gewisseld: "Dit moet hij leren"

Trainer Henry van der Vegt besloot de jonge vleugelaanvaller in de rust te wisselen. "Jan is een jonge speler, die dit soort wedstrijden nodig heeft om te ontdekken waar naïviteit en jeugdigheid in een mannenwereld toe leidt", legt de hoofdtrainer van PEC Zwolle uit aan Voetbal International. "Zo simpel is het eigenlijk."

"Dan is de vraag of je hem de tweede helft de kans gaat geven om zich te herpakken of dat je iemand met frisse benen inbrengt (Dylan Mbayo, red.). Jan is een hartstikke groot talent, maar hij moet leren dit soort wedstrijden te spelen", besluit Van de Vegt.