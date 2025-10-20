AD Voetbalpodcast
Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
Meldingen
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ongelukkige Jan Faberski snel gewisseld: "Dit moet hij leren"

Max
bron: Voetbal International
Jan Faberski en Boy Kemper
Jan Faberski en Boy Kemper Foto: © BSR Agency

Jan Faberski kende zaterdagavond een ongelukkige wedstrijd tegen NAC Breda (2-2). De huurling van Ajax was namens PEC Zwolle bij beide tegengoals betrokken.

Trainer Henry van der Vegt besloot de jonge vleugelaanvaller in de rust te wisselen. "Jan is een jonge speler, die dit soort wedstrijden nodig heeft om te ontdekken waar naïviteit en jeugdigheid in een mannenwereld toe leidt", legt de hoofdtrainer van PEC Zwolle uit aan Voetbal International. "Zo simpel is het eigenlijk."

"Dan is de vraag of je hem de tweede helft de kans gaat geven om zich te herpakken of dat je iemand met frisse benen inbrengt (Dylan Mbayo, red.). Jan is een hartstikke groot talent, maar hij moet leren dit soort wedstrijden te spelen", besluit Van de Vegt. 

Gerelateerd:
Kenneth Perez

Kenneth Perez: "Ze willen 'Ajax-voetbal' spelen met middelmaat"

0
Wout Weghorst

Weghorst ontsnapt aan rood: "Denk dat ze meenemen dat het Goes is"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Jan Faberski
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
PSV-supporters zorgen voor sfeer in het Philips Stadion

VIDEO | PSV-fan over Ajacied: "Hij mag bij ons op de bank zitten"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro vol vertrouwen: "Weet dat ik pas net begonnen ben"

0
Alex Kroes

"Het is tactisch gewoon een hele slimme zet van Alex Kroes"

0
Mohamed Ihattaren

Ihattaren doet gewaagde uitspraak: "Weet dat ik dat ga bereiken"

0
PSV viert de titel in 2016

PSV'er vertelt over titel na blamage van Ajax: "Een sombere dag"

0
Hakim Ziyech namens Ajax

'Hakim Ziyech terug naar Ajax?' "Zou van waarde kunnen zijn"

0
Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 9 15 22
2 Feyenoord 8 12 22
3 AZ 9 7 18
4 Ajax 9 5 16
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 9 8 14
7 FC Twente 9 3 14
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd