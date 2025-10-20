Het laatste Ajax Nieuws
Ongelukkige Jan Faberski snel gewisseld: "Dit moet hij leren"
Jan Faberski en Boy Kemper Foto: © BSR Agency
Jan Faberski kende zaterdagavond een ongelukkige wedstrijd tegen NAC Breda (2-2). De huurling van Ajax was namens PEC Zwolle bij beide tegengoals betrokken.
Trainer Henry van der Vegt besloot de jonge vleugelaanvaller in de rust te wisselen. "Jan is een jonge speler, die dit soort wedstrijden nodig heeft om te ontdekken waar naïviteit en jeugdigheid in een mannenwereld toe leidt", legt de hoofdtrainer van PEC Zwolle uit aan Voetbal International. "Zo simpel is het eigenlijk."
"Dan is de vraag of je hem de tweede helft de kans gaat geven om zich te herpakken of dat je iemand met frisse benen inbrengt (Dylan Mbayo, red.). Jan is een hartstikke groot talent, maar hij moet leren dit soort wedstrijden te spelen", besluit Van de Vegt.
Laatste nieuws
Ongelukkige Jan Faberski snel gewisseld: "Dit moet hij leren"
Kenneth Perez: "Ze willen 'Ajax-voetbal' spelen met middelmaat"
Weghorst ontsnapt aan rood: "Denk dat ze meenemen dat het Goes is"
PSV'er Salah-Eddine: "Als je minuten kan maken bij zo’n mooie club..."
Frans Timmermans maakt Ajax-sneer: "Altijd leuk om te plagen"
Xavier Mbuyamba naar Ajax? "Dat maakt hem nog interessanter"
Weghorst kritisch: "Als je voor Ajax speelt, dan moet je er staan"
Vink over 'foute' beslissing bij Ajax-AZ: "Gedrag is onacceptabel"
De Zeeuw over Ajacied: "Iemand die altijd zijn mond open doet"
Hans Kraay Junior: "Het was echt één grote gatenkaas bij Ajax"
Meer nieuws
Ajax-aanwinst treedt in grote voetsporen: "Wil hetzelfde bereiken"
Kramer over Weghorst-discussie: "Begint echt lachwekkend te worden"
"Het zou me niet helemaal verbazen als Goes het zou uitlokken"
"Alle baangaranties van alle betrokkenen bij Ajax zijn ingetrokken"
Alex Kroes wijst naar Ajax-vertrek: "Dus ik begrijp hem wel"
Alex Kroes: "Er komt binnenkort opnieuw een boek uit over Ajax"
Heitinga ziet probleem: "Daar moeten we kritisch naar kijken"
El Ahmadi prijst AZ'er: "Een speler die Ajax helemaal niet heeft"
'Ajax kan binnen Eredivisie ideale Henderson-opvolger vinden'
Ajax-spelers staan achter Heitinga: "Het is niet alleen de trainer"
Ouder nieuws
Vink kritisch op Ajax: "Wie heeft hem een extra contract gegeven?"
Kraay jr. ziet Ajax benadeeld worden: "Dit is een cruciale fase"
Ajax stelt weer teleur: "Ze gaan hele donkere tijden tegemoet"
Heitinga wijst spelers aan: "Aantal van ons haalde niet zijn niveau"
Weghorst boos over uitblijven strafschop: "Toch gewoon een penalty?"
Heitinga met slecht nieuws uit Ajax-ziekenboeg: "Eerder weken dan..."
Actie Heitinga maakt Ajax-fans woedend: "Daar gaat je krediet"
Weghorst reageert op Goes-incident: "Geef geen elleboog, maar..."
Oud-Ajacied over aanwinst: "Niet een speler waar Ajax naar zocht"
De Ligt kende moeilijke tijd na Ajax: "Ik moest gaan nadenken"
Video’s
VIDEO | PSV-fan over Ajacied: "Hij mag bij ons op de bank zitten"
Hedwiges Maduro vol vertrouwen: "Weet dat ik pas net begonnen ben"
"Het is tactisch gewoon een hele slimme zet van Alex Kroes"
Ihattaren doet gewaagde uitspraak: "Weet dat ik dat ga bereiken"
PSV'er vertelt over titel na blamage van Ajax: "Een sombere dag"
'Hakim Ziyech terug naar Ajax?' "Zou van waarde kunnen zijn"
FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"
0 reacties