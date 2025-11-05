Het laatste Ajax Nieuws
Ongeregeldheden uitgebroken in Amsterdam: 'Turken met messen'
Ongeregeldheden in Amsterdam Foto: © Voetbal Ultras
Om 21.00 uur begint de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Galatasaray. Burgemeester Halsema heeft vooraf delen van Amsterdam aangemerkt als risicogebied.
Woensdagavond braken er in de stad ongeregeldheden uit tussen supporters van Ajax, Galatasaray en de politie. Volgens meerdere berichten zouden Turkse supporters bewapend zijn geweest met messen en deze mogelijk hebben gebruikt. "Dit kunnen we echter nog niet met zekerheid bevestigen," meldt Voetbal Ultras op Instagram.
Hieronder de beelden:
Zet in op Ajax tegen Galatasaray!
Ajax speelt woensdag in de Champions League tegen Galatasaray. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Laatste nieuws
MATCHDAY | Heitinga voert wijzigingen door tegen Galatasaray
'Gloukh nu al miskoop van het jaar?': "De zoveelste deceptie"
Ongeregeldheden uitgebroken in Amsterdam: 'Turken met messen'
Ajax 019 laat zien hoe het moet en veeg Galatasaray van de mat
Van Breukelen dolde Ajax-icoon: "Dan hoef je niets meer te zeggen"
Alex Kroes krijgt waardering: "Dat is bij Ajax gewoon moeilijk"
Baas opnieuw tegenover Victor Osimhen: "Beste tegenstander ooit"
Groenendijk: "Iedereen wilde hem, maar hij speelt heel zwak"
Hans Kraay junior: "Weet je wie Jordan Henderson het meest mist?"
Verwachte opstelling Ajax: Heitinga moet lastige keuzes maken
Meer nieuws
'Galatasaray in Amsterdam: dit is hoe de Turken gaan spelen'
Pasveer en Heitinga gesteund: "Ik begrijp die wissel wel, hoor"
Sneijder legt zwakte Galatasaray bloot: "Als ik iets moet noemen"
Heitinga gesteund: "Hij staat er bij de harde kern nog goed op"
Driessen oppert nieuwe trainer Ajax: "Zou een goed idee zijn"
Osimhen gaat Ajax 'slopen': "De fans van Gala knijpen in hun arm"
Perez hard: "Hij is de enige die een bovengemiddeld niveau heeft"
Heitinga op schopstoel? "Hangt niet per se van het resultaat af"
VIDEO | Davy Klaassen emotioneel na interview met het clubkanaal
KNVB maakt scheidsrechter voor duel Ajax tegen FC Utrecht bekend
Ouder nieuws
Henk Spaan doet oproep aan Ajax: "Koop die gast dan, Alex Kroes"
'Schreuder waarschuwt Barça voor oud-Ajacied': "Hij is zeer snel"
Perez: "1-1 tegen SC Heerenveen is een prima resultaat voor Ajax"
Kieft tipt Heitinga: "Niet doen, dat ziet er zo kleuterig uit"
'Ajax geadviseerd van beurs te gaan: "Iedereen wil iets roepen"
Van Basten hekelt voormalig Ajax-talent: "Ik zou hem pijn doen"
Driessen ziet ontslag aankomen: "Dan moet Heitinga ermee stoppen"
Groenendijk doet Ajax-constatering: "Dat is best wel pijnlijk"
Ajax ontvangt Galatasaray in eigen huis: BetMGM heeft fraaie odds
Ronald de Boer kijkt naar duel Ajax: "Het is een slapende reus"
Video’s
Alex Kroes krijgt waardering: "Dat is bij Ajax gewoon moeilijk"
Groenendijk: "Iedereen wilde hem, maar hij speelt heel zwak"
Pasveer en Heitinga gesteund: "Ik begrijp die wissel wel, hoor"
Kieft tipt Heitinga: "Niet doen, dat ziet er zo kleuterig uit"
Groenendijk doet Ajax-constatering: "Dat is best wel pijnlijk"
Pierre van Hooijdonk eerlijk over Ajax: "Dat was echt ongekend"
Groenendijk maakt Ajax af: "Hebben niks te zoeken in de top"
0 reacties