Driessen oppert nieuwe trainer Ajax: "Zou een goed idee zijn"
Ongeregeldheden uitgebroken in Amsterdam: 'Turken met messen'

Arthur
bron: Voetbal Ultras
Ongeregeldheden in Amsterdam
Ongeregeldheden in Amsterdam Foto: © Voetbal Ultras

Om 21.00 uur begint de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Galatasaray. Burgemeester Halsema heeft vooraf delen van Amsterdam aangemerkt als risicogebied.

Woensdagavond braken er in de stad ongeregeldheden uit tussen supporters van Ajax, Galatasaray en de politie. Volgens meerdere berichten zouden Turkse supporters bewapend zijn geweest met messen en deze mogelijk hebben gebruikt. "Dit kunnen we echter nog niet met zekerheid bevestigen," meldt Voetbal Ultras op Instagram.

Hieronder de beelden:

