Geschreven door Jessica Westdijk 01 jun 2022 om 09:06

Sinds de nieuwe wetgeving omtrent online gokken in Nederland van kracht is gegaan op 1 april 2021, hebben vele verschillende online aanbieders van kansspelen een licentie aangevraagd. Uiteindelijk zien we echter dat er maar weinig aanbieders besloten hebben om ook bingo in het assortiment op te nemen. In Nederland kennen we bingo in verschillende varianten, maar hoe zit dat nu precies?

Hier vertellen we je er alles over. We gaan namelijk kijken naar de verschillende varianten die worden aangeboden, de verschillen tussen online bingo en fysiek bingo en natuurlijk waar je online bingo kunt spelen.

Bingo varianten

Over het algemeen kunnen we bij online bingo twee verschillende varianten onderscheiden. Dat is namelijk bingo met 75 ballen (Bingo 75) of bingo met 90 ballen (Bingo 90). Deze laatste variant staat ook wel bekend als kienen.

Bingo 75

Zoals de naam van deze variant al aangeeft, wordt deze gespeeld met 75 ballen. We zien daarnaast dat er gebruik wordt gemaakt van een raster van 5 bij 5, waarbij het middelste vakje niet gevuld is met een cijfer. Het raster is daarbij onderverdeeld in de volgende rijen:

B: 5 cijfers tussen 1 en 15

I: 5 cijfers tussen 16 en 30

N: 4 cijfers tussen 31 en 45

G: 5 cijfers tussen 46 en 60

O: 5 cijfers tussen 61 en 75

Worden er 24 getallen getrokken die op jouw bingokaart staan, dan heb je dus een volle kaart. Bij online bingo 75 kun je op verschillende manieren prijzen winnen. Zo is de eerste prijs te winnen door een of meerdere volle rijen te hebben. Wie dit als eerste bereikt, krijgt de eerste prijs. Toch zien we dat je de grootste prijs kunt behalen door een volle kaart te halen. Bij veel spellen zien we dat je de jackpot kunt winnen als je binnen 42 ballen een volle kaart haalt. In dat geval loopt het prijzengeld pas echt hoog op.

Bingo 90

Een tweede variant is bingo 90. Deze variant wordt gespeeld op een raster van 3 verticaal en 9 horizontaal. Dit zit er dus ook net wat anders uit. De kolommen worden als volgt gevuld met cijfers:

Kolom 1: Getallen tussen 1 en 10

Kolom 2: Getallen tussen 11 en 20

Kolom 3: Getallen tussen 21 en 30

Kolom 4: Getallen tussen 31 en 40

Kolom 5: Getallen tussen 41 en 50

Kolom 6: Getallen tussen 51 en 60

Kolom 7: Getallen tussen 61 en 70

Kolom 8: Getallen tussen 71 en 80

Kolom 9: Getallen tussen 81 en 90

In totaal zijn er 27 vakjes, maar niet al deze vakjes zijn gevuld. In elke van de drie rijen staan vijf vakjes in totaal. De andere vier vakjes zijn leeg. Ook bij deze variant is het de bedoeling dat er een eerste volle rij of een volle kaart wordt behaald.

Fysiek vs. online bingo

Er zijn een aantal belangrijke verschillen te onderscheiden tussen bingo in een online casino en bingo in een fysieke speelhal.

Tegenstand

Zo zien we allereerst dat je in een fysiek speelhal vaak tegen andere spelers speelt. Het is dan een kwestie van het eerste een complete rij, een specifiek patroon of een volle kaart te hebben. Heb je dit eerder dan de andere spelers, dan win je. Bij online bingo speel je vaak echter tegen de computer. Speel je wel tegen andere spelers online, dan is het zaak om als eerste een rij of volle kaart te hebben.

Kosten van bingo

Waar je bij de fysieke variant vaak entree moet betalen om mee te spelen en je ook fysieke prijzen mee naar huis krijgt, is dit bij online bingo niet het geval. Bij online bingo kun je namelijk geldprijzen winnen. Het grote voordeel van online bingo is dat je vaak al vanaf €0,10 mee kunt spelen, terwijl je bij de fysieke variant vaak €5 per keer in moet leggen.

Het wegstrepen

En een laatste verschil is dat je bij fysiek bingo zelf de cijfers weg moet strepen, terwijl dit bij online bingo automatisch gebeurt. Je hoeft dus niet meer naar voren te lopen om je bingo te laten checken, dit doet het online casino automatisch voor je. Hiermee voorkom je dus ook dat je een valse bingo hebt!

Waar online bingo spelen?

Speel online bingo veilig en betrouwbaar bij het online casino van Tombola. Zij zijn momenteel de enige kansspelaanbieder in Nederland met een licentie van de Kansspelautoriteit én bingo in het spelaanbod. Zij hebben ervoor gekozen om zich uitsluitend op bingo te focussen en verder weinig andere kansspelen aan te bieden. Hier vind je dus ook alle hierboven genoemde bingo varianten!