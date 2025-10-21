'Onrust bij Chelsea voorafgaand aan treffen met Ajax': "Geen klik"

Na twee seizoenen afwezigheid is Chelsea dit jaar terug in de Champions League en mengt het zich weer in de top van de Premier League. Toch heerst er allesbehalve rust op Stamford Bridge. Trainer Enzo Maresca, afgelopen zomer nog wereldkampioen met The Blues, ligt stevig onder vuur bij de eigen aanhang.

"Het is op dit moment lastig om Chelsea goed te beoordelen", stelt James Olley, Chelsea-watcher van ESPN UK. . En ze doen het zonder de speler waarvan iedereen weet dat hij cruciaal is om successen te boeken: Cole Palmer."

De 23-jarige Engelsman geldt als dé spil van het team. Vorig seizoen leidde Palmer Chelsea vrijwel in zijn eentje naar winst in zowel de Conference League als het WK voor clubs. Dit seizoen is hij echter veelvuldig geblesseerd, en dat laat zich voelen. Chelsea is zichtbaar zoekende zonder hun creatieve linkspoot.

"Deze periode is een enorme test voor Maresca" vervolgt Olley. "Als het zonder Palmer niet lukt, gaan mensen denken dat hij gewoon afhankelijk is van de momenten van één speler. Dat gevoel leefde vorig seizoen ook al toen Palmer de twee finales om de Conference League en het WK voor clubs besliste."

Sportief gezien lijkt Chelsea de weg omhoog te hebben gevonden: overwinningen op Liverpool, Nottingham Forest en Benfica zorgen voor een positieve reeks. Toch blijft de stemming onder de fans bedrukt. "Veel fans zijn niet blij met Maresca," zegt Olley. "Ze vinden zijn voetbal te voorzichtig, te veel zijwaarts, met weinig risico. Er is nooit echt een klik geweest."