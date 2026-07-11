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Onrust in Amsterdam na uitschakeling van Marokko op WK voetbal

Arthur
Marokkaanse fans gaan de straat
Marokkaanse fans gaan de straat Foto: © BSR Agency

Na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk in de kwartfinale van het WK zijn in verschillende steden Marokkaanse supporters de straat opgegaan. Op sommige plekken leidde dat korte tijd tot onrust, maar grote incidenten bleven uit. In de Haagse Schilderswijk werden vier mensen aangehouden.

De politie had in meerdere grote steden extra capaciteit ingezet. Ondanks de uitschakeling vierden veel fans de prestaties van de Marokkaanse ploeg, de zogenoemde Leeuwen van de Atlas. Auto’s reden toeterend door de straten en er werd vuurwerk afgestoken.

In de Haagse Schilderswijk kwamen volgens Omroep West duizenden mensen bijeen om de ploeg te steunen. De situatie liep daar tijdelijk uit de hand toen enkele personen glazen flesjes naar de politie gooiden. Vier mensen werden daarop gearresteerd. Na ingrijpen van de Mobiele Eenheid keerde de rust terug.

Ook in Rotterdam en Amsterdam werd de ME korte tijd ingezet. De politie in Amsterdam omschreef de sfeer desondanks als grotendeels ‘gemoedelijk en feestelijk’. De meeste supporters zouden na de wedstrijd teleurgesteld naar huis zijn gegaan. Op enkele plekken bleven groepen mensen aanwezig, waarna brandjes werden gesticht en vuurwerk richting agenten werd gegooid.

In Rotterdam bleef de sfeer volgens de politie over het algemeen goed, ondanks enkele incidenten. Ook in het Belgische Antwerpen ontstond tijdelijk onrust. Daar werden zeven arrestaties verricht. In Frankrijk waren ongeveer 20.000 agenten ingezet om de orde te bewaken. Zowel Franse als Marokkaanse supporters gingen daar de straat op, maar er zijn tot nu toe geen grote incidenten gemeld.

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