Onrust in Amsterdam na uitschakeling van Marokko op WK voetbal

Na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk in de kwartfinale van het WK zijn in verschillende steden Marokkaanse supporters de straat opgegaan. Op sommige plekken leidde dat korte tijd tot onrust, maar grote incidenten bleven uit. In de Haagse Schilderswijk werden vier mensen aangehouden.

De politie had in meerdere grote steden extra capaciteit ingezet. Ondanks de uitschakeling vierden veel fans de prestaties van de Marokkaanse ploeg, de zogenoemde Leeuwen van de Atlas. Auto’s reden toeterend door de straten en er werd vuurwerk afgestoken.

In de Haagse Schilderswijk kwamen volgens Omroep West duizenden mensen bijeen om de ploeg te steunen. De situatie liep daar tijdelijk uit de hand toen enkele personen glazen flesjes naar de politie gooiden. Vier mensen werden daarop gearresteerd. Na ingrijpen van de Mobiele Eenheid keerde de rust terug.