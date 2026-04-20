Onrust onder scheidsrechters: "De bond kiest de kant van clubs"

bron: Algemeen Dagblad
Een lachende Bas Nijhuis Foto: © BSR Agency

De maat is vol voor de Nederlandse scheidsrechters. In zijn nieuwste column voor het Algemeen Dagblad schetst Hugo Borst een somber beeld van het scheidsrechtersgilde. De arbiters voelen zich in de steek gelaten door de KNVB en zijn de constante agressie van trainers en spelers meer dan zat.

Naar aanleiding van zijn eerdere kritiek op het geklaag van Robin van Persie, ontving Borst een stroom aan reacties. Het probleem blijkt dieper te zitten dan alleen een incidentje langs de zijlijn. "Meer voetballiefhebbers dan je zou denken zijn het aanvallen (verbaal en fysiek) van scheidsrechters helemaal zat. Ik merk dat er draagvlak bestaat om de geplaagde arbiter te helpen", aldus Borst.

De columnist sprak met diverse professionals die anoniem hun hart luchtten. De rode draad? Een totaal gebrek aan rugdekking vanuit de bond. "Vanuit het scheidsrechtersgilde bereiken me alarmerende signalen. De professionals voelen zich totaal niet gesteund door de voetbalbond", schrijft Borst. Hoewel sommige arbiters pleiten voor een spreekverbod voor trainers na de wedstrijd, ziet Borst daar niets in: "Daar is de persvrijheid niet mee gediend. Je mag best kritiek hebben, als die maar niet beledigend is."

De onvrede over de KNVB-directie is groot. Volgens de arbiters wordt er veel gepraat, maar weinig gedaan. "Van hun eigen directie horen scheidsrechters dat dit gevoelige punt op de agenda staat", weet Borst, maar hij voegt direct toe dat dit een herhaling van zetten is: "De arbiters voelen zich al jaren niet serieus genomen. En het wordt alleen maar erger."

Een van de gesproken arbiters is snoeihard over de houding van de voetbalbond in Zeist. "De directie van de KNVB staat niet pal voor ons. De bond kiest voortdurend de kant van de clubs. Zo denken alle scheidsrechters erover." Hoewel de arbitrage erkent dat het eigen niveau omhoog moet, zorgt de huidige sfeer voor een onwerkbare situatie. "Maar met de voortdurende agressie wordt onze autoriteit ondermijnd. Het is ook heel slecht voor je zelfvertrouwen. Vooral jonge collega's lijden hieronder."

Het resultaat van het 'permanente gezeik' is een tekort aan nieuwe aanwas. Er wordt zelfs geopperd om licenties voor spelers en trainers pas te verstrekken als zij de spelregels echt kennen. Borst vroeg de arbiters ook waarom er nog niet gestaakt wordt, maar daar heerst twijfel. "Wij stellen niks voor. Dan gaan ze nog harder naar ons bijten", reageerde een arbiter gelaten. Borst is het daar niet mee eens en wijst op de cruciale rol van de man met de fluit: "Zonder een scheidsrechter gaat een wedstrijd niet door. Dat is een machtsmiddel."

