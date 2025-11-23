Onthulling over Huntelaar: "Stasi-achtige praktijken bij Ajax"

Het vertrek van Marc Overmars vormde het startpunt van de neergang bij Ajax, blijkt uit het boek Het Ajax-DNA. Waar de club jarenlang leunde op zijn beleid, ontstond na zijn vertrek grote bestuurlijke en sportieve chaos. Journalisten Bas Soetenhorst en Jop van Kempen (Het Parool) werken in hun boek uit hoe de problemen zich konden opstapelen.

Volgens betrokkenen liep het uitgavenpatroon onder Overmars al volledig uit de hand. Een bestuurder noemt de kosten in het boek ‘totaal over de top’, onder meer vanwege luxueuze sponsorreizen zonder duidelijke onderbouwing. Ook blijkt dat zowel de financiële afdeling als Overmars zelf nauwelijks verslaglegging deden. Daarnaast ontstaat er binnen de club flinke kritiek omdat Overmars te weinig oog zou hebben voor de doorstroom van talent uit de jeugdopleiding.

De begroting van de club kwam in deze periode sterk te leunen op Champions League-deelname. Nadat Overmars vertrok, stortte dat systeem finaal in elkaar. De net gestopte Klaas-Jan Huntelaar wordt samen met Gerry Hamstra naar voren geschoven als technisch leiders, maar ook dat pakt dramatisch uit. Huntelaar blijkt volgens Trouw 'niet te coachen' en weigert bovendien een verplichte UEFA-opleiding voor oud-spelers die een directiefunctie willen bekleden.

Huntelaar en Hamstra jagen vervolgens honderd miljoen euro erdoorheen aan aankopen die nauwelijks rendement opleveren. Bovendien lekken gevoelige contractonderhandelingen uit via sociale media. "Bedrijfsrechercheurs moeten er met 'Stasi-achtige praktijken' aan te pas komen om telefoons uit te lezen, maar het lek vinden ze niet", citeert Trouw uit het boek.

Wanneer het duo vertrekt, haalt Ajax Sven Mislintat binnen, ondanks meerdere waarschuwingen. Zaakwaarnemer Rob Jansen 'belt de club in blinde paniek', zo staat in het boek. Hij waarschuwt voor 'schimmige zaken', net als een andere kandidaat tijdens de sollicitatieprocedure. Desondanks krijgt Mislintat het vertrouwen, waarna hij Ajax in een nóg grotere financiële crisis stort.

Daarna moet Alex Kroes de schade zien te herstellen, maar ook hij blijft niet onomstreden. Tijdens een woede-uitbarsting, waar ook speler Oliver Edvardsen en diens moeder bij aanwezig zijn, slaat hij uit frustratie een prullenbak kapot omdat de Noor te laat is ingeschreven voor het duel met Feyenoord.