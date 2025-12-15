'Onthulling over Marc Overmars': "Niemand bij Ajax weet het!"

Lex Hes, voormalig voorzitter van de Ajax Business Association en lid van de vereniging Ajax, uit stevige kritiek op de huidige organisatiestructuur binnen Ajax. Tijdens aandeelhoudersvergaderingen stelt Hes geregeld vragen over het beleid, zorgen die hij ook toelicht in de Pantelic Podcast.

In de podcast komt onder meer het veelbesproken Ajax-DNA aan bod. "Als je dat Ajax-DNA zo belangrijk vindt, ga dat dan eens onderzoeken in plaats van dat je je afvraagt: wie moet de opvolger van Danny Blind worden? Kijk ook eens welke oud-spelers zich zakelijk hebben ontwikkeld", aldus Hes, die zijn betoog onderbouwt met een concreet voorbeeld.

"Ik was de eerste die Marc Overmars gebeld heeft of hij indertijd in de Ledenraad wilde zitten. Waarom? Omdat Overmars zich na zijn carrière al direct ontwikkeld had als zakenman met het verkopen van pandjes. Ik heb geen idee of dat bij al die ex-Ajacieden aanwezig is, maar het erge is: niemand bij Ajax weet het."

Volgens Hes ligt er een duidelijke taakverdeling voor de toekomst. "Ik zie daar een mooie rol voor de vereniging in weggelegd. De NV moet het zakelijke doen en de vereniging moet warmte uitstralen", schetst hij. Tegelijkertijd plaatst hij vraagtekens bij de manier waarop opvolging wordt benaderd. "Ze hebben het steeds over één kandidaat die Danny Blind moet gaan opvolgen, maar ik heb liever dat er tien kandidaten zijn. Ik weet zeker dat ze er zijn, maar bij Ajax is iedereen alleen bezig met de politiek van de dag. Er is geen enkel structureel beleid op dit gebied."