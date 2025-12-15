Pantelic Podcast
'Onthulling over Marc Overmars': "Niemand bij Ajax weet het!"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Onthulling over Marc Overmars': "Niemand bij Ajax weet het!"

Arthur
bron: Pantelic Podcast
Marc Overmars
Marc Overmars Foto: © BSR Agency

Lex Hes, voormalig voorzitter van de Ajax Business Association en lid van de vereniging Ajax, uit stevige kritiek op de huidige organisatiestructuur binnen Ajax. Tijdens aandeelhoudersvergaderingen stelt Hes geregeld vragen over het beleid, zorgen die hij ook toelicht in de Pantelic Podcast.

In de podcast komt onder meer het veelbesproken Ajax-DNA aan bod. "Als je dat Ajax-DNA zo belangrijk vindt, ga dat dan eens onderzoeken in plaats van dat je je afvraagt: wie moet de opvolger van Danny Blind worden? Kijk ook eens welke oud-spelers zich zakelijk hebben ontwikkeld", aldus Hes, die zijn betoog onderbouwt met een concreet voorbeeld.

"Ik was de eerste die Marc Overmars gebeld heeft of hij indertijd in de Ledenraad wilde zitten. Waarom? Omdat Overmars zich na zijn carrière al direct ontwikkeld had als zakenman met het verkopen van pandjes. Ik heb geen idee of dat bij al die ex-Ajacieden aanwezig is, maar het erge is: niemand bij Ajax weet het."

Volgens Hes ligt er een duidelijke taakverdeling voor de toekomst. "Ik zie daar een mooie rol voor de vereniging in weggelegd. De NV moet het zakelijke doen en de vereniging moet warmte uitstralen", schetst hij. Tegelijkertijd plaatst hij vraagtekens bij de manier waarop opvolging wordt benaderd. "Ze hebben het steeds over één kandidaat die Danny Blind moet gaan opvolgen, maar ik heb liever dat er tien kandidaten zijn. Ik weet zeker dat ze er zijn, maar bij Ajax is iedereen alleen bezig met de politiek van de dag. Er is geen enkel structureel beleid op dit gebied."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Ajax - Feyenoord op 14 december 2025

'Feyenoord bestolen in Amsterdam': "Honderdduizend % een penalty”

0
Stije Resink

Stije Resink al snel naar Ajax? "Hij laat het me wel weten..."

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
John Heitinga

'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'

0
Koert Westerman

Koert Westerman wilde naar Ajax of AZ: "Vond jou zo'n paardenlul"

0
Michael Reiziger

Reiziger wilde de nieuwe trainer van Ajax worden: "Natuurlijk"

0
Anco Jansen

Jansen zet vraagtekens bij Ajax-gerucht: "Kan toch niet zo zijn?"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 16 30 43
2 Feyenoord 16 21 34
3 Ajax 16 10 29
4 NEC Nijmegen 16 14 28
5 FC Groningen 16 3 26
6 AZ 15 4 25
7 FC Twente 16 5 24
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd