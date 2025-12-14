'Onthulling over overleden Ajacied': "Hij viel de trainer aan"

Tijdens het duel Ajax – FC Groningen werd onlangs opnieuw veel vuurwerk afgestoken. Volgens Trouw werd een nooddeur geforceerd, waardoor een groep hooligans het vuurwerk het stadion in kon brengen.

Dit gebeurde tijdens de wedstrijd, waarin de harde kern stil wilde staan bij het overlijden van Tum. Trouw doet een doekje open over de overleden supporter: "Tum relde mee bij uitwedstrijden in Athene, Glasgow en Zwolle en viel bij Jong Ajax-Jong Feyenoord voetbalicoon Dirk Kuijt aan, toen trainer van de Rotterdammers."

Naast deze groepen bestaan er ook facties die zich volledig hebben losgemaakt van het voetbal. "Berucht is ook de AFCA-subgroep Gajes Gang, die zich distantieert van het voetbalsupporterschap en zich alleen identificeert als hooligangroep." Deze groepen vallen onder wat in het hooliganmilieu bekendstaat als ‘sportfrei youth’: "Een term uit het hooliganmilieu voor een club jongeren die zich toelegt op bosgevechten met andere hooligangroepen. Daarin heeft vechten voetbal vervangen als hoofdzaak."