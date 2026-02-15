Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Onthulling over Van Gangelen: "Hij vertelde mij wat hij voelde"

Amber
bron: Vandaag Inside
Jan Joost Van Gangelen
Jan Joost Van Gangelen Foto: © BSR Agency

ESPN-presentator Jan Joost van Gangelen heeft 'echt diep gezeten'. Dat onthult Hélène Hendriks bij Vandaag Inside. Van Gangelen is al bijna een jaar afwezig vanwege een burn-out.

De presentator liet vrijdag nog weten te werken aan een terugkeer. "Ik heb weleens contact met Jan Joost. Maar de laatste keer was in december", vertelde Hendriks bij VI. "Maar ik weet dat hij stappen vooruit maakt. Hij heeft wel diep gezeten, echt diep gezeten."

Volgens Hendriks werkt Van Gangelen langzaamaan aan een terugkeer. "Jan Joost gaat wel langzaam terugkeren. Zoals dat gaat, als je zo diep hebt gezeten. Hij vertelde mij ook wat hij allemaal voelde. En dat wens je niemand." Wouter Bouwman is de vervanger van Van Gangelen bij ESPN.

"Ik was hem helemaal vergeten. Weet je dat?", zegt Derksen. "Ik zag hem vanochtend (vrijdagochtend, red.) in de krant en dacht: verrek, Jan Joost." René van der Gijp haakt in: "Ik heb het ook gehad, en Klaas-Jan Huntelaar en Pieter Omtzigt ook. Je hebt constant het gevoel van: als het maar niet terugkomt. Dat raak je denk ik niet kwijt."

Bram Bakker, voormalig psychiater, vertelde over het proces van herstel. "Je moet helemaal afpellen wat er onder zit. De meeste mensen zijn bezig om snel weer in te voegen. En het signaal is dat er iets anders moet gebeuren. Een cadeautje verpakt in prikkeldraad noemen ze dat."

Gerelateerd:
Kenneth Perez

Kenneth Perez bespreekt Ajacied: "Hij is een onbetrouwbare speler"

0
Takehiro Tomiyasu en Oleksandr Zinchenko

Ajax-transfers besproken: "Belangrijkste doelstelling niet behaald"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Hélène Hendriks Jan Joost van Gangelen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mike Verweij

Mike Verweij looft kersverse Ajacied: "Ja, dat was superleuk"

0
Erik ten Hag in De Grolsch Veste

"Erik ten Hag gaat het anders aanpakken dan Jordi Cruijff bij Ajax"

0
Wout Weghorst in een uitwedstrijd van Ajax

"Het gerucht gaat dat Wout Weghorst daar een huis heeft gekocht"

0
Dennis Bergkamp

Heerlijke Bergkamp-anekdote: "Dat vond ik toch zo hilarisch."

0
Kees Kwakman

Kwakman reageert op ontslag Weijs: "Dat hoort ook bij opleiden"

0
Toby Alderweireld

Alderweireld over Jong Ajax: "Hij zei: jij kunt niet verdedigen"

0
Guus Hiddink bij een Champions League-duel van PSV in Eindhoven

Guus Hiddink geniet van Ajacied: "Ik had er een hoge pet van op"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties