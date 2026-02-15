Onthulling over Van Gangelen: "Hij vertelde mij wat hij voelde"

ESPN-presentator Jan Joost van Gangelen heeft 'echt diep gezeten'. Dat onthult Hélène Hendriks bij Vandaag Inside. Van Gangelen is al bijna een jaar afwezig vanwege een burn-out.

De presentator liet vrijdag nog weten te werken aan een terugkeer. "Ik heb weleens contact met Jan Joost. Maar de laatste keer was in december", vertelde Hendriks bij VI. "Maar ik weet dat hij stappen vooruit maakt. Hij heeft wel diep gezeten, echt diep gezeten."

Volgens Hendriks werkt Van Gangelen langzaamaan aan een terugkeer. "Jan Joost gaat wel langzaam terugkeren. Zoals dat gaat, als je zo diep hebt gezeten. Hij vertelde mij ook wat hij allemaal voelde. En dat wens je niemand." Wouter Bouwman is de vervanger van Van Gangelen bij ESPN.

"Ik was hem helemaal vergeten. Weet je dat?", zegt Derksen. "Ik zag hem vanochtend (vrijdagochtend, red.) in de krant en dacht: verrek, Jan Joost." René van der Gijp haakt in: "Ik heb het ook gehad, en Klaas-Jan Huntelaar en Pieter Omtzigt ook. Je hebt constant het gevoel van: als het maar niet terugkomt. Dat raak je denk ik niet kwijt."

Bram Bakker, voormalig psychiater, vertelde over het proces van herstel. "Je moet helemaal afpellen wat er onder zit. De meeste mensen zijn bezig om snel weer in te voegen. En het signaal is dat er iets anders moet gebeuren. Een cadeautje verpakt in prikkeldraad noemen ze dat."