Ontslag Heitinga fout van Ajax? "Dan was het ook beter gegaan"

FC Twente ontsloeg als eerste club dit seizoen haar trainer, door Joseph Oosting de laan uit te sturen. Johnny Heitinga volgde bij Ajax. Momenteel zitten Robin van Persie en Melvin Boel op de schopstoel, terwijl Ron Jans een ontslag afgewend lijkt te hebben. Is het echter wel een goed idee een trainer de laan uit te sturen? Econoom Jan van Ours betwijfelt dat.

"Gemiddeld blijft de situatie hetzelfde, en is logica ver te zoeken. Na het ontslag gaat het beter, maar als hij niet was ontslagen, was het ook beter gegaan", zegt van Ours als statement over het ontslaan van trainers in een gesprek met De Volkskrant. Zelf is hij fan van Feyenoord: "Als wetenschapper zeg ik: het heeft geen zin om Robin van Persie te ontslaan. Als supporter zeg ik dat het niet zo erg zou zijn, want het voetbal kan bijna niet slechter."



Nieuw is niet altijd beter: weliswaar toont statistiek aan dat clubs met nieuwe trainers beter presteren, maar na 'het kantelpunt' presteren clubs die hun trainers laten zitten óók beter. "Gemiddeld gezien verbeteren de resultaten na een ontslag, maar dat gebeurt ook als je de trainer niet ontslaat. Dat komt omdat een deel van de resultaten berust op toeval. Als het even slecht ging, gaat het soms vanzelf weer beter."

Van Ours meent dan ook dat vooral de clubleiding baat heeft bij een ontslag. "Als het bestuur de trainer ontslaat, dan heb je het als clubleiding geprobeerd. Als hij niet wordt ontslagen en verbetering blijft uit, dan heeft de directie gefaald. Dus is het erger om niets te doen."

Ook Volkskrant-journalist Willem Vissers buigt zich over de kwestie in hetzelfde artikel: "Inzake Grim is er niemand die nu zegt dat hij er ook uit moet. Met Feyenoord en FC Utrecht ging het heel slecht. Ze hielden de trainer en zien weer verbetering. Ook Go Ahead zit in dat proces, met trainer Melvin Boel."

Van Ours: "Ontslag lijkt zinloos. Maar ook achteraf is niet vast te stellen of het zinloos was. Als de resultaten verbeteren, lijkt het alsof het zinvol was. Als de resultaten niet verbeteren, heb je het in elk geval geprobeerd", legt hij uit."