Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ontslag Heitinga fout van Ajax? "Dan was het ook beter gegaan"

Rik Engelbertink
bron: de Volkskrant
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

FC Twente ontsloeg als eerste club dit seizoen haar trainer, door Joseph Oosting de laan uit te sturen. Johnny Heitinga volgde bij Ajax. Momenteel zitten Robin van Persie en Melvin Boel op de schopstoel, terwijl Ron Jans een ontslag afgewend lijkt te hebben. Is het echter wel een goed idee een trainer de laan uit te sturen? Econoom Jan van Ours betwijfelt dat.

"Gemiddeld blijft de situatie hetzelfde, en is logica ver te zoeken. Na het ontslag gaat het beter, maar als hij niet was ontslagen, was het ook beter gegaan", zegt van Ours als statement over het ontslaan van trainers in een gesprek met De Volkskrant. Zelf is hij fan van Feyenoord: "Als wetenschapper zeg ik: het heeft geen zin om Robin van Persie te ontslaan. Als supporter zeg ik dat het niet zo erg zou zijn, want het voetbal kan bijna niet slechter."

Nieuw is niet altijd beter: weliswaar toont statistiek aan dat clubs met nieuwe trainers beter presteren, maar na 'het kantelpunt' presteren clubs die hun trainers laten zitten óók beter. "Gemiddeld gezien verbeteren de resultaten na een ontslag, maar dat gebeurt ook als je de trainer niet ontslaat. Dat komt omdat een deel van de resultaten berust op toeval. Als het even slecht ging, gaat het soms vanzelf weer beter."

Van Ours meent dan ook dat vooral de clubleiding baat heeft bij een ontslag. "Als het bestuur de trainer ontslaat, dan heb je het als clubleiding geprobeerd. Als hij niet wordt ontslagen en verbetering blijft uit, dan heeft de directie gefaald. Dus is het erger om niets te doen."

Ook Volkskrant-journalist Willem Vissers buigt zich over de kwestie in hetzelfde artikel: "Inzake Grim is er niemand die nu zegt dat hij er ook uit moet. Met Feyenoord en FC Utrecht ging het heel slecht. Ze hielden de trainer en zien weer verbetering. Ook Go Ahead zit in dat proces, met trainer Melvin Boel."

Van Ours: "Ontslag lijkt zinloos. Maar ook achteraf is niet vast te stellen of het zinloos was. Als de resultaten verbeteren, lijkt het alsof het zinvol was. Als de resultaten niet verbeteren, heb je het in elk geval geprobeerd", legt hij uit."

Zet in op Ajax tegen NEC!

Ajax speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen NEC. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Owen Wijndal

Owen Wijndal prijst Ajacied: "Hij is extreem in zijn toewijding"

0
Gerard Nijkamp

Sparta stopte samenwerking met Ajax: "Dat lag niet direct aan ons"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Fred Grim John Heitinga
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jorthy Mokio

Jorthy Mokio is duidelijk: "Het ideale beeld is bij Ajax blijven"

0
Rafael van der Vaart met een Ajax-muts

Van der Vaart zou deze Feyenoorders in Ajax 1 willen: "Lekker"

0
Gertjan Verbeek

Gertjan Verbeek geeft advies: "Baas heeft dat bij Ajax nu ook"

0
Trotse Ajax-fans poseren met sjaal

Ajax-fans Kale en Kokkie vertrekken bij AT5: "Voor ons heel raar"

0
Henk de Jong in Leeuwarden

Jong Ajax verliest van SC Cambuur: "Het is een apart mannetje"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez kritisch op Ajacied: "Hij rent, vliegt en doet"

0
Karim El Ahmadi

El Ahmadi spot 'slapende' Ajacied: "Werd al eerder gewaarschuwd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties