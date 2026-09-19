Ontsnapt Ajax aan penalty? "Hij schopt hem gewoon in zijn gezicht"
Het gelijkspel van Ajax tegen Excelsior zorgde na afloop voor een opvallende conclusie bij de ESPN-analisten. De Amsterdammers hadden volgens hen meer verdiend dan een punt, maar mochten uiteindelijk ook blij zijn dat ze niet met lege handen stonden. Danny Koevermans zag in de slotfase namelijk een moment dat volgens hem een strafschop had moeten opleveren.
De overtreding van Youri Baas op Irakli Yegoian leidde tot discussie. Koevermans was duidelijk over de rol van de VAR. "VAR afschaffen", oordeelt Danny Koevermans. "Ga gewoon op het oordeel van de scheidsrechter af en klaar. Ajax komt hier gewoon heel goed weg. Ik denk dat de VAR hier op de lijn moet komen, want Baas schopt hem gewoon in zijn gezicht. Ondanks dat hij ook wel echt een stukje de bal raakt, maar hij raakt ook z'n gezicht."
Daarmee was Koevermans het niet eens met de beslissing om niet in te grijpen. "Het had mij niet verbaasd als hier een penalty voor was gegeven", vervolgt Koevermans, die het vreemd vindt dat de VAR niet ingrijpt. "Ik blijf anti-VAR. Wegwezen met dat ding. Dan heb je maar te accepteren dat arbiter Van der Laan deze beslissing neemt."
Aan de andere kant zag Bram van Polen vooral een Ajax dat zichzelf tekortdeed. De Amsterdammers hadden volgens hem genoeg laten zien om de wedstrijd te winnen. "Ik vond dit echt pech. Ajax verdiende echt beter wanneer je zo speelt", zei Van Polen.
Koevermans blijft echter bij zijn oordeel over het incident. Volgens de oud-spits had de videoscheidsrechter juist vanwege zijn aanwezigheid moeten ingrijpen. "Hoe lullig dat ook voor Ajax was geweest. Ik vind dit een penalty."
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