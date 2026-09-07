Ontsnapte Klaassen aan geel tegen PSV? "Dat was het eerste contact"

PSV was zaterdagavond met 1-3 te sterk voor Ajax, maar na afloop was voornamelijk Ruben van Bommel onderwerp van gesprek. De vleugelspeler van de Eindhovenaren ontsnapte aan een rode kaart, maar volgens Jeroen Kapteijns ging er wel meer mis op arbitraal niveau in de topper.

"Er ging wel meer mis qua arbitrage bij Ajax-PSV", schrijft de journalist van De Telegraaf op X. "Hier krijgt Sano geel terwijl het juist Klaassen is die na het spelen van de bal zijn voet op het been van Sano zet. Daarna raakt Sano wel met de onderkant van de linkerschoen de onderkant van de schoen van Klaassen, maar dat stelt helemaal niks voor en het eerste contact was dus van Klaassen op Sano", aldus Kapteijns.

In de Johan Cruijff Arena kwam PSV al vroeg op een 0-1 voorsprong door Ricardo Pepi. Ajax kwam via een treffer van Tolu Arokodare weer op gelijke hoogte, maar keek vlak voor rust opnieuw tegen een achterstand aan door een fraaie treffer van Lutsharel Geertruida. In de slotfase gooide Esmir Bajraktarevic de wedstrijd in het slot.