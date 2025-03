Onverwachte wissel Farioli: "Moest op het laatste moment afhaken"

"Matheus is een goede jongen en hij wil graag, maar de taal is nog lastig voor hem," legt Pasveer uit in gesprek met de clubkanalen. "Hij spreekt Portugees en is bezig met Engels leren, maar dat is nog wel een dingetje. Het is lastig om gesprekken te voeren, dus we doen veel met gebaren."

Het taalprobleem werd ook duidelijk tijdens de wedstrijd tegen Almere City. "Ik was erbij en op een gegeven moment vroeg Brobbey mij iets," vertelt Pasveer. "Hij zei: vraag je dat even aan de keeper? Maar ja, als ik dat aan Matheus vraag… dat is lastig. Hij is er hard mee bezig en dat is knap, maar het is nog wennen."

Pasveer had zelf tegen Go Ahead Eagles moeten spelen, maar moest op het laatste moment afhaken vanwege een rugblessure. "Ik heb Matheus niet eens succes kunnen wensen, omdat ik met mezelf bezig was. Ik deed mijn schoenen aan om naar buiten te gaan en toen schoot het erin. Ik wist meteen dat het niks ging worden. Dat was een lastige situatie, want ik wil eigenlijk alles spelen."