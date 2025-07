'Onzichtbare ex-Ajacied verhuurd aan nummer vijf van Griekenland'

Misehouy besloot in 2024 zijn contract bij Ajax niet te verlengen en koos uiteindelijk voor de overstap naar Girona. In Spanje begon de aanvallende middenvelder nog goed, maar een echte doorbraak bleef uit. Misehouy kwam uiteindelijk tot 349 wedstrijden. De oud-Ajacied werd in Spanje bestempeld als 'onzichtbaar'.

Komend seizoen wordt Misehouy hoogstwaarschijnlijk verhuurd aan Aris FC, vorig seizoen de nummer vijf van Griekenland. Ook RSC Anderlecht had interesse, zo meldt VI. De Belgische club heeft inmiddels te horen gekregen dat Misehouy niet komt.