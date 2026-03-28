Ooijer haalt uit na Feyenoord-Ajax: "Dat was gewoon een penalty"

bron: De Rood Wit Podcast
André Ooijer als analist in het Philips Stadion Foto: © Screenshot RTL 7

André Ooijer heeft zich afgelopen weekend verbaasd over een moment tijdens De Klassieker. Anis Hadj Moussa dacht recht te hebben op een penalty na een tik van Mika Godts. In plaats daarvan gaf de scheidsrechter de Feyenoord-aanvaller een gele kaart wegens een schwalbe.

De voormalig verdediger van het Nederlands elftal kon niet geloven wat hij zag. "Bij Feyenoord - Ajax kreeg Anis Hadj Moussa in het penaltygebied een gele kaart voor een schwalbe", begint Ooijer in de Rood Wit-podcast. "Maar dat was gewoon een penalty!"

"Hij neemt die bal mee langs Mika Godts. Godts tikt de bal weg, maar raakt daarbij ook zijn voet, waardoor Hadj Moussa valt. Ik denk dat dat gewoon een penalty is. Hij komt ertegenaan, maar Hadj Moussa krijgt geel voor een schwalbe. Blijkbaar kan de VAR daar dan niks meer aan doen. Dan denk ik bij mezelf: man, man, man...", aldus Ooijer.

