Ook Ajacied moet vrezen voor schorsing na opstootje in Groningen

FC Groningen maakte in extremis de 2-2 waardoor Ajax de koppositie officieel kwijt was aan PSV. Na het laatste fluitsignaal sloeg de vlam in de pan. Vooral Etienne Vaessen kwam onder vuur voor zijn rol in het opstootje. Er is al een vooronderzoek gestart naar de doelman van FC Groningen, die een klap lijkt uit te delen aan Ajax-assistent Felipe Sánchez Mateos.

De aanklager betaald voetbal start ook een onderzoek naar Ajax-verdediger Kaplan, die een slaande beweging lijkt te maken naar Leandro Bacuna. Het is nog niet duidelijk wanneer de uitspraak is. Vaessen is zondag sowieso geschorst omdat hij zijn vijfde gele kaart van het seizoen pakte. Kaplan is vooralsnog gewoon inzetbaar tegen FC Twente.