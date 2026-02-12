'Ook Ajax wilde Raheem Sterling vastleggen, maar was te laat'

Niet alleen Feyenoord had zijn zinnen gezet op Raheem Sterling. Volgens The Telegraph probeerde ook Ajax de transfervrije Engelsman binnen te halen, maar kwamen de Amsterdammers te laat in actie. Daardoor was het Feyenoord dat de slag sloeg en Sterling vastlegde tot het einde van dit seizoen.

Sterling liet bij zijn presentatie in Rotterdam al weten dat hij met meerdere clubs en trainers heeft gesproken. Of er ook concreet contact is geweest met Fred Grim en/of Jordi Cruijff, is niet duidelijk. Vaststaat wel dat Ajax niet snel genoeg handelde. In Engeland klinkt dat het doortastende optreden van Feyenoord en algemeen directeur Dennis te Kloese uiteindelijk het verschil maakte.

Voor Feyenoord betekent de komst van de 31-jarige aanvaller een flinke impuls voor de voorhoede. Sterling kan op beide flanken uit de voeten en moet de concurrentie op de vleugels aanjagen. Robin van Persie beschikte tot nu toe vooral over Anis Hadj Moussa als vaste waarde, terwijl andere opties wisselvallig presteerden.

Sterling zat dit seizoen zonder speeltijd bij Chelsea en trainde apart van de selectie. Eind januari werd zijn contract, dat nog doorliep tot medio 2027, in goed overleg ontbonden. Met zijn ervaring en staat van dienst krijgt hij in De Kuip de kans om zijn carrière nieuw leven in te blazen, terwijl Ajax achter het net vist.