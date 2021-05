Geschreven door Jessica Westdijk 11 mei 2021 om 18:05

Na Nico Tagliafico is ook voor Edson Alvarez de vakantie alvast begonnen. Ajax speelt donderdag en zondag nog Eredivisieduels, maar het tweetal is daar dus niet meer bij.

Tagliafico ontbrak in de Kuip ook al vanwege een schorsing, waarop Ajax besloot hem alvast vakantie te geven. Een vergelijkbare situatie deed zich nu voor met Alvarez. De Mexicaan kreeg zondag tegen Feyenoord een rode kaart na een handsbal. De KNVB schorste hem voor één duel, wat betekent dat hij in ieder geval tegen VVV Venlo niet in actie kon komen. Daarna volgt alleen nog het duel op zondag met Vitesse. Voor Ajax staat er echter niets meer op het spel, dus was het een mooie mogelijkheid om Alvarez was rust te geven.

Ook voor hem wacht de komende maanden nog een vol programma met interlands met het Mexicaanse elftal.