Geschreven door Jessica Westdijk 02 apr 2020 om 21:04

Nadat Marc Overmars donderdag liet weten dat Ajax de Eredivisie wil beëindigen, hebben ook andere clubs hun mening gegeven.

Ook AZ en PSV vinden dat er per direct een streep onder de Eredivisie gezet moet worden. Feyenoord vindt het stopzetten van de competitie een te voorbarig besluit. In de meeste landen is er nog geen beslissing genomen over het wel of niet uitspelen van de competitie. Alleen België besloot al een streep onder het seizoen te zetten.

De Rotterdammers vinden dat eerst alles goed op een rijtje gezet moet worden, voordat de knoop wordt doorgehakt. Overigens was de afspraak dat de club gezamenlijk naar buiten zouden treden met een statement, maar dat werd dus verbroken toen Marc Overmars zijn zegje besloot te doen namens Ajax.