Geschreven door Jessica Westdijk 12 jun 2020 om 15:06

Donderdag presenteerde Ajax het uitshirt voor het seizoen 2020-2021. Donny van de Beek was één van de spelers die poseerde voor de officiële fotoshoots met het nieuwe shirt.

En dat is ook in Spanje opgevallen. Een vertrek naar Real Madrid aankomende zomer leek zeker, maar nu ontstaan daar steeds meer twijfels over. Real Madrid wil geen grote transfers beklinken tijdens de coronacrisis, zeker nu de competitie nog uitgespeeld moet worden en tv-budgetten nog moeten worden veilig gesteld. Dat gaf al ruimte voor kapers op de kust. Zo werd vorige week gemeld dat Manchester United Van de Beek voor de neus van Real weg zou willen kapen.

Maar in Spanje zien ze inmiddels ook een derde optie, aldus SPORT: Van de Beek zou zijn contract bij Ajax kunnen verlengen. De middenvelder tekende in 2018 voor het laatst een contract en ligt nog tot medio 2022 vast in Amsterdam.