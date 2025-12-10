'Ook Fabrizio Romano meldt Ajax-nieuws: deal in laatste fase'

De onderhandelingen tussen Ajax en Takehiro Tomiyasu bevinden zich in de laatste fase. Dat meldt transferjournalist Fabrizio Romano woensdag.

Ajax lijkt zich op korte termijn te gaan versterken met de transfervrije Japanse verdediger. De 27-jarige Tomiyasu vertrok na vorig seizoen bij Arsenal en speelde al meer dan een jaar geen wedstrijd vanwege blessureproblemen.

De Amsterdammers zullen de international daarom waarschijnlijk een contract tot het einde van het seizoen geven. Mocht Tomiyasu het de komende maanden goed doen en grotendeels blessurevrij blijven, kan er volgende zomer gesproken worden over een langere samenwerking.