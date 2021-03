Geschreven door Jessica Westdijk 30 mrt 2021 om 15:03

Naast Henrik Mkhitaryan, is ook Marash Kumbulla er niet bij als AS Roma het opneemt tegen Ajax. Mkhitaryan raakte in de Europa League tegen Shakthar Donetsk geblesseerd, Kumbulla is tijdens de interlandperiode geblesseerd geraakt.

De Albanese verdediger heeft een knieblessure opgelopen. De voorspellingen in de Italiaanse media over hoe lang Kumbulla uit de roulatie zal zijn, variëren van 4 weken tot 3 maanden. De wedstrijden tegen Ajax lijken in ieder geval niet haalbaar. Volgende week donderdag komt AS Roma naar Amsterdam, een week later staat het duel in Rome gepland.