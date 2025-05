"Vertrek van Farioli was ook met titel onvermijdelijk geweest"

Johan Inan zag Francesco Farioli bij Ajax vertrekken. De club en trainer stonden qua visie haast lijnrecht tegenover elkaar. Titel of niet: de Italiaan was hoe dan ook uit Amsterdam vertrokken.

"Ook als Ajax de negen punten voorsprong op PSV niet had verspeeld, was een breuk onvermijdelijk geweest", zegt Johan Inan in het Algemeen Dagblad. "Dat staat los van de misgelopen landstitel, nadat Ajax vijf wedstrijden voor het einde nog een voorsprong van negen punten op PSV had. Die nachtmerrie was hooguit nog van invloed op de onderhandelingspositie van Farioli en N’Diaye, maar zeker niet op zijn besluit om bij Ajax door te gaan of niet. Dat stond voor Farioli al langer vast."

"Die beslissing houdt verband met de vele meningsverschillen, die door de opmars op de ranglijst gecamoufleerd werden", vervolgt de journalist. "Lopende het seizoen ontstonden ergernissen over en weer over elkaars werkwijze en de te varen koers. Die werden wel besproken, maar in veel gevallen kwamen Farioli en de Ajax-directie niet op één lijn."