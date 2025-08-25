'Ook PSV en FC Twente denken aan Boadu; spits heeft voorkeur'

Myron Boadu staat niet alleen op de radar van Ajax, maar wordt ook genoemd bij PSV en FC Twente. Dat onthulde Mike Verweij maandag in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

De spits van AS Monaco is bij de Franse club op een zijspoor geraakt en staat open voor een vertrek. "Hij staat open voor Ajax", zegt Verweij. "Het is een Ghanese jongen uit Amsterdam, en Ajax is wel zijn droom, zijn wens." Boadu wordt bij de Amsterdammers gezien als mogelijke opvolger van Brian Brobbey, mocht die nog voor Deadline Day verkocht worden.

Toch is Ajax niet de enige geïnteresseerde club. "Zijn naam valt ook weer bij FC Twente, maar dat ziet hij volgens mij niet zo zitten", aldus Verweij. De aanvaller speelde in het verleden al op huurbasis in Enschede, maar kwam mede door blessures niet helemaal uit de verf. PSV zou Boadu eveneens volgen, maar daar is nog geen sprake van concrete belangstelling.

Een mogelijke transfer naar Ajax hangt vooral af van Brobbey: "Een speler die vorig seizoen vier keer gescoord heeft voor 25 miljoen verkopen, is niet makkelijk", besluit Verweij.