Geschreven door Jessica Westdijk 07 jun 2021 om 11:06

Een aantal weken geleden werd duidelijk dat Lassina Traoré één van de spelers is die deze zomer mag vertrekken bij Ajax. Marc Overmars hoopt ongeveer € 10 miljoen te kunnen krijgen voor de spits uit Burkina Faso. Traoré heeft nog een contract voor 1 seizoen bij Ajax en ‘moet’ dus deze zomer verkocht worden.

Aan interesse is er in ieder geval geen gebrek. Eerder werd al gemeld dat Lokomotiv Moskou en Atalanta Bergamo het wel zagen zitten in Traoré. De spits hield echter zelf de boot voorlopig af, omdat hij hoopte op een club van een hoger niveau. Nu meldt TuttoMercatoWeb dat ook Shakthar Donetsk zich inmiddels heeft gemeld. Die club werd afgelopen seizoen tweede in de Oekraïnse competitie en gaat daarmee de voorrondes van de Champions League in.

Of dat wel het niveau is dat Traoré zelf voor ogen heeft, is nog maar de vraag. Atalanta Bergamo werd bijvoorbeeld derde in Italië en gaat daarmee rechtstreeks de Champions League in. Lokomotiv Moskou werd derde in Rusland, wat gelijk staat aan plaatsing voor de Europa League.