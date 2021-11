Geschreven door Idse Geurts 19 nov 2021 om 16:11

De interesse in Noussair Mazraoui wordt groter en groter. Na het nieuws dat Mazraoui in de belangstelling staat van Arsenal, Leeds United en Napoli, staan nu ook twee Spaanse grootmachten voor de deur. Volgens de Spaanse sportkrant Sport, willen zowel Real Madrid als FC Barcelona de rechtsback inlijven.

Zoals bekend verkeert Barcelona in financieel zwaar weer. Hierdoor moet de club het vooral hebben van transfervrije versterkingen. Mazraoui is dus een perfecte optie voor de Catalanen. Toch is het de vraag of dit wel een goede stap is voor Mazraoui. Barcelona blijft immers nog wel enkele seizoenen last houden van de financi√ęle problemen. Dit zorgt ervoor dat strijden om het kampioenschap nog een moeilijke klus is voor de Catalanen. In dat opzicht lijkt Real Madrid een betere keuze voor Mazraoui. Real heeft de middelen, en de selectie, om de komende jaren het Europese voetbal weer te domineren. Voor Mazraoui zou dit een mooie kans zijn.

Toch hopen we als Ajacieden dat Mazraoui ‘gewoon’ nog zijn contract in Amsterdam zal verlengen. Echter, met de komst van al deze grote clubs lijkt de kans hierop steeds kleiner te worden.