Oosting moet drie spelers missen tegen Ajax: "Hij speelt zondag"

FC Twente gaat zondagmiddag op bezoek bij Ajax, de nummer twee van de Eredivisie. De club uit Enschede is zelf ook een plek gezakt op de ranglijst, want eerder deze week wist AZ met 2-3 te winnen in de Grolsch Veste. Trainer Joseph Oosting baalde van het teleurstellende resultaat.

“Wanneer je verliest van een directe concurrent is dat natuurlijk waardeloos”, vertelt hij op de website van zijn werkgever. “In de eerste helft buigen we de achterstand om met twee geweldige goals en na rust hadden we het heel lastig. We hebben verloren van een sterk AZ. Dan bespreek je dat en ga je op naar zondag", aldus Oosting, die met de Tukkers nog minimaal twee wedstrijden speelt dit seizoen.

“We willen zo hoog mogelijk eindigen en ons goed verkopen”, legt hij uit. "Als het goed is spelen we na zondag nog twee wedstrijden en daar moeten we ons zo goed mogelijk op voorbereiden en daar moeten we klaar voor zijn. We willen Europees voetbal halen en daarvoor moeten we de play-offs winnen, daar gaan we voor", vervolgt Oosting, die nog geen beroep kan doen op Sam Lammers en Naci Ünüvar.

“Daar is Lars Unnerstall bijgekomen. Lars heeft al langere tijd klachten. Przemyslaw Tyton speelt zondag", verklapt hij. "De kans is aanwezig dat Taylor Booth weer beschikbaar is, maar dat moeten we nog bekijken. Morgen hebben we namelijk nog een training", besluit Oosting, die met FC Twente nu twee punten minder heeft dan AZ. De club uit Alkmaar speelt zondag thuis tegen Almere City.