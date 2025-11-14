"Op basis daarvan zou je bij Sneijder en Van der Vaart uitkomen"

"Deze keuze is crucialer dan je vorige keuzes", weet Jansen zeker. "Je bent nu echt aan het wegzakken in het moeras en nu moet je uit het moeras worden getrokken, want anders ben je weg. Dan is de vraag: wie gaat die allesbeslissende keuze maken? Je had altijd Cruijff. Hij was op dit soort momenten altijd degene die de weg wees. Dan ging het die kant op, want Cruijff zei het. Je zou nu heel graag willen weten welke richting Cruijff zou aangeven. Twee jaar geleden stond de club ook echt in de fik en toen ging Van Gaal de weg wijzen. Ene Marijn Beuker kwam in één keer bij Ajax terecht. Van Gaal wees de weg en dat is niet succesvol geweest, maar na Cruijff en Van Gaal: wie nu?"

Volgens Jansen zijn er wel een aantal logische namen. "Eigenlijk zou je op basis van het voetbalverleden nu bij mensen als Sneijder en Van de Vaart uitkomen. Maar dat zijn niet de types waarover je denkt: die kant moet het op. Er is zo veel nodig bij dit Ajax. Er moet zo ongelofelijk veel gebeuren. Ik denk dat Van Gaal een hele belangrijke stem moet krijgen in deze keuzes, want wie anders?"

"Blind kun je niet laten regeren over zijn graf, Kroes een nieuwe trainer laten benoemen is ook gek, dus op alle vlakken is het als een kaartenhuis in elkaar gedonderd", gaat de verslaggever verder. "De status van Ajax is op dit moment zo ongelofelijk slecht. Hoe nu verder? Het probleem is: wie gaat nu het stokje oppakken en zeggen: we gaan dit en dit doen?"