Kick-off
Verweij over gesprek met Beuker: "Heeft totaal niet die ambitie"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Op deze datum speelt Ajax de achtste finale van de KNVB Beker

Amber
bron: KNVB
Rayane Bounida juicht
Rayane Bounida juicht Foto: © BSR Agency

De KNVB heeft de speeldag en -tijd vastgesteld van het bekertreffen met AZ in de achtste finale van de KNVB Beker. De Noord-Hollandse derby wordt op woensdag 14 januari vanaf 21:00 uur gespeeld in Alkmaar. 

De ploeg van Fred Grim bereikte de achtste finale van de beker na een 2-7-overwinning op Excelsior Maassluis. Met twintig gewonnen bekerfinales is Ajax de nationale recordhouder. De laatste keer dat Ajax de KNVB Beker wist te winnen was in seizoen 2020/2021. Toen werd Vitesse in de finale verslagen: 2-1.

Volledig speelschema Eurojackpot KNVB Beker:

Dinsdag 13 januari

18.45 uur: De Treffers - N.E.C.
21.00 uur: FC Utrecht - FC Twente

Woensdag 14 januari

18.45 uur: FC Den Bosch - PSV
20.00 uur: Almere City - Telstar
20.00 uur: Go Ahead Eagles - Heracles Almelo
21.00 uur: AZ - Ajax

Donderdag 15 januari

18.45 uur: sc Heerenveen - RKC Waalwijk
21.00 uur: Sparta Rotterdam - FC Volendam

Gerelateerd:
Youri Baas

'Zes clubs uit Premier League tonen interesse in Youri Baas (22)'

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen maakt gehakt van Ajax: "Zo treurig, Ajax"

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws KNVB Beker
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen maakt gehakt van Ajax: "Zo treurig, Ajax"

0
Valentijn Driessen

Driessen schrikt enorm van Ajax: "Ze hebben er niks te zoeken!"

0
Aaron Bouwman (uiterst links) met onder meer Wout Weghost Davy Klaasen en Steven Berghuis

Ajacied onthult: "Mijn vader was vroeger op de F-Side te vinden"

0
John van Loen

John van Loen is woest: "Gewoon een mes in mijn rug gestoken"

0
Erik ten Hag

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

0
Václav Cerny

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

0
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
za
7/02
AZ
01:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd