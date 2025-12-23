Op deze datum speelt Ajax de achtste finale van de KNVB Beker
De KNVB heeft de speeldag en -tijd vastgesteld van het bekertreffen met AZ in de achtste finale van de KNVB Beker. De Noord-Hollandse derby wordt op woensdag 14 januari vanaf 21:00 uur gespeeld in Alkmaar.
De ploeg van Fred Grim bereikte de achtste finale van de beker na een 2-7-overwinning op Excelsior Maassluis. Met twintig gewonnen bekerfinales is Ajax de nationale recordhouder. De laatste keer dat Ajax de KNVB Beker wist te winnen was in seizoen 2020/2021. Toen werd Vitesse in de finale verslagen: 2-1.
Volledig speelschema Eurojackpot KNVB Beker:
Dinsdag 13 januari
18.45 uur: De Treffers - N.E.C.
21.00 uur: FC Utrecht - FC Twente
Woensdag 14 januari
18.45 uur: FC Den Bosch - PSV
20.00 uur: Almere City - Telstar
20.00 uur: Go Ahead Eagles - Heracles Almelo
21.00 uur: AZ - Ajax
Donderdag 15 januari
18.45 uur: sc Heerenveen - RKC Waalwijk
21.00 uur: Sparta Rotterdam - FC Volendam