Op deze zender kijk je Ajax – Olympiakos in de Champions League

bron: Ziggo Sport

Op woensdag 28 januari om 21.00 uur zendt Ziggo Sport de Super Switch uit: een speciale uitzending waarbij alle achttien laatste groepsfasewedstrijden van de UEFA Champions League tegelijk gevolgd kunnen worden.

Nederland wordt in de Champions League vertegenwoordigd door PSV en Ajax. Ajax (32e plek, 6 punten) moet in eigen stadion winnen van Olympiakos en afhankelijk zijn van andere wedstrijden om door te gaan. PSV (22e plek, 8 punten) is bij een overwinning in eigen huis op FC Bayern München zeker is van de volgende ronde. Het belooft een spannende avond te worden voor beide clubs.

Wie de volledige wedstrijden wil volgen, kan PSV tegen Bayern München live zien op Ziggo Sport 1, met voorbeschouwing vanaf 20.00 uur vanuit het Philips Stadion in Eindhoven. De wedstrijd Ajax tegen Olympiakos Piraeus is live te volgen op Ziggo Sport 2, met voorbeschouwing vanaf 20.00 uur vanuit de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.

