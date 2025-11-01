Pak Schaal Podcast
Ajax nog altijd achter bekritiseerde Heitinga: "Dat hopen ze"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Op deze zender kijk je zaterdag naar duel Ajax - SC Heerenveen

Arthur
bron: ESPN
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

Zaterdag staat in de Johan Cruijff Arena het duel tussen Ajax en SC Heerenveen op het programma. De Amsterdammers willen na de overwinning bij FC Twente hun opwaartse lijn voortzetten, terwijl de Friezen hopen een resultaat mee naar huis te nemen. Maar waar is de wedstrijd live te volgen?

Ajax boekte vorige week een broodnodige zege in Enschede: 2-3 bij FC Twente. Daarmee werd een lange periode zonder uitoverwinning doorbroken. Thuis tegen Heerenveen is Ajax traditioneel dominant; de laatste tien ontmoetingen leverden negen zeges op voor de Amsterdammers. Toch is de situatie rond de club nog altijd gespannen, waardoor elk punt van groot belang is om de aansluiting met de top te behouden.

SC Heerenveen kende tot nu toe een wisselvallig seizoen. De ploeg van Robin Veldman staat elfde in de Eredivisie en speelde vorige week met 3-3 gelijk tegen NAC Breda. Offensief scoort de Friese ploeg geregeld, maar defensief blijven er kwetsbaarheden, vooral in de slotfase van wedstrijden. Dat belooft een spannende wedstrijd in Amsterdam, waar doelpunten eerder regel dan uitzondering zijn.

Het duel tussen Ajax en SC Heerenveen begint zaterdag 1 november om 16.30 uur in de Johan Cruijff Arena. ESPN 2 zendt de wedstrijd live uit, met een voorbeschouwing die start om 15.45 uur.

Zet in op Ajax tegen SC Heerenveen!

Ajax speelt zaterdag de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Ajax speelt zaterdagmiddag thuis tegen Heerenveen

"Ajax-routinier revalideerde 'met allerlei fysio's' in Dubai"

0
Youri Baas

Baas transformeert tot sterkhouder: "Hij was zelf ook verbaast"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Theo Janssen als trainer van De Treffers

Theo Janssen viert feest: "Ik ga weg als de kantine dicht gaat"

0
Een glimlachende Gertjan Verbeek

Verbeek grapt: "Peter Bosz zit eigenlijk bij de verkeerde club"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek kritisch: "Je moet het probleem bij Ajax neerleggen"

0
Arnold Bruggink

Bruggink over Ajax: "Iedereen denkt altijd maar aan die ego's"

0
Robert Maaskant

Robert Maaskant denkt na over Ajax: "Gebeurt onder de radar"

0
Ismaël Baouf

Ajax krijgt concurrentie in strijd om wereldkampioen: "Topclubs"

0
Arnold Bruggink naast de dug-out van FC Twente

Bruggink kreeg transferverzoek Ajax op avond vóór crematie moeder

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 10 18 25
2 PSV 10 16 25
3 AZ 10 10 21
4 Ajax 10 6 19
5 FC Groningen 10 2 18
6 Sparta Rotterdam 10 -8 16
7 NEC Nijmegen 10 8 15
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd