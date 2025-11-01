Op deze zender kijk je zaterdag naar duel Ajax - SC Heerenveen

Zaterdag staat in de Johan Cruijff Arena het duel tussen Ajax en SC Heerenveen op het programma. De Amsterdammers willen na de overwinning bij FC Twente hun opwaartse lijn voortzetten, terwijl de Friezen hopen een resultaat mee naar huis te nemen. Maar waar is de wedstrijd live te volgen?

Ajax boekte vorige week een broodnodige zege in Enschede: 2-3 bij FC Twente. Daarmee werd een lange periode zonder uitoverwinning doorbroken. Thuis tegen Heerenveen is Ajax traditioneel dominant; de laatste tien ontmoetingen leverden negen zeges op voor de Amsterdammers. Toch is de situatie rond de club nog altijd gespannen, waardoor elk punt van groot belang is om de aansluiting met de top te behouden.

SC Heerenveen kende tot nu toe een wisselvallig seizoen. De ploeg van Robin Veldman staat elfde in de Eredivisie en speelde vorige week met 3-3 gelijk tegen NAC Breda. Offensief scoort de Friese ploeg geregeld, maar defensief blijven er kwetsbaarheden, vooral in de slotfase van wedstrijden. Dat belooft een spannende wedstrijd in Amsterdam, waar doelpunten eerder regel dan uitzondering zijn.

Het duel tussen Ajax en SC Heerenveen begint zaterdag 1 november om 16.30 uur in de Johan Cruijff Arena. ESPN 2 zendt de wedstrijd live uit, met een voorbeschouwing die start om 15.45 uur.