Geschreven door Redactie 04 mrt 2022 om 16:03

Dat Ajax zich de afgelopen jaren kan meten met de Europese top is een feit. Na succesvolle campagnes in de Champions League en de Europa League heeft Ajax duidelijk de weg naar boven ingezet. Echter kunnen de Amsterdammers zich naast het veld nog niet meten met de Europese top als het gaat om salarissen.

Dit blijkt uit cijfers van Voetbal International, Ajax heeft in het 2020-2021 seizoen namelijk een kleine €95 miljoen uitgegeven aan salarissen. Daarmee kent Ajax absoluut geen concurrentie in Nederland. Zelfs binnen de traditionele top-3 staan PSV en Feyenoord op gepaste afstand. PSV gaf namelijk vorig seizoen ruim €47 miljoen uit aan salarissen, wat bijna de helft is van wat Ajax betaalde. De Rotterdammers staan zelfs nog op flinke afstand van de Eindhovenaren. Feyenoord betaalde namelijk iets meer dan 37 miljoen aan salarissen in het 20/21 seizoen.

Voor Eredivisie begrippen heeft Ajax dus een flink salarishuis. Echter heeft het op Europees niveau weinig in de melk te brokkelen betreft het betalen van salarissen. Fc Barcelona geeft jaarlijks ongeveer een half miljard uit aan salarissen. Real Madrid gaf vorig seizoen ruim €310 miljoen uit aan salarissen. Hiermee geven zij dus ruim 3 keer zoveel uit aan salarissen vergeleken met de Amsterdamse topclub. Maar ook met de Europese subtop kan Ajax nog niet concurreren. Een Europese subtopper als AS Roma heeft een salarishuis van €155 miljoen. Ook Lyon (€130 miljoen), Bayer Leverkusen (€140 miljoen) en Valencia (€110 miljoen) kunnen meer aan salarissen uitgeven dan Ajax.

Ajax staat echter op gelijke hoogte met clubs als Fc Porto, Lille en Benfica. Ajax heeft overigens wel plannen om het salarishuis uit te breiden. Zo maakte Algemeen directeur Edwin van der Sar bekend dat Ajax ernaar streeft om de begroting te verhogen naar €200 miljoen per seizoen. Op dit moment ligt de begroting op €160 miljoen. Met eventueel 40 miljoen euro extra budget kan Ajax ook meer ruimte inrichten voor een groter salarishuis. Vanaf 2024 gaan er meer clubs meedoen met de Champions League, hierdoor worden er ook meer inkomsten verwacht uit het miljoenenbal. Daarom verwacht Ajax tegen die tijd meer salarissen uit te kunnen geven. Ook kunnen de Nederlandse clubs tegen die tijd weer de tv-rechter opnieuw verkopen. Er is hoop dat de Eredivisie clubs een betere deal kunnen sluiten met mogelijke televisie zenders.