Opa Frenkie de Jong opvallend kritisch op Koeman: "Heel raar"
Jan de Bruijn, de opa van Frenkie de Jong, heeft zich kritisch uitgelaten op Ronald Koeman. De Bruijn begrijpt niet dat de oefenmeester tegen Marokko koos voor een 5-3-2-formatie.
Het Nederlands elftal ging deze week na strafschoppen onderuit tegen Marokko. "Er is niets op aan te merken, want Marokko was gewoon de betere ploeg", concludeert De Bruijn bij Radio 538. "Ik denk dat ze het niet goed hebben aangepakt."
De Bruijn zet vraagtekens bij de keuzes van Koeman. "Ik ben geen bondscoach, want Koeman bepaalt, maar ik vind het nog steeds heel raar dat ze met vijf man zijn gaan verdedigen", oordeelt hij.
De opa van De Jong zag zijn kleinzoon niet in zijn kracht komen. "Ik heb hem nog gesproken, ja. Hij zei zelf ook: Dit hebben we niet verdiend. Het is zonde, maar het was niet verdiend geweest als we gewonnen hadden. Aan de andere kant kan je het soms ook niet verdienen, maar wel doorgaan. Dat is het mooie."
Manchester United laat Andre Onana opnieuw huurtransfer maken
Vink optimistisch: "Dat hij weg is, is een groot goed voor Ajax"
Derksen zet streep door oud-Ajacied: "Denk dat hij geen zin heeft"
Opa Frenkie de Jong opvallend kritisch op Koeman: "Heel raar"
Maurice Steijn gevraagd naar samenwerking met Sven Mislintat
'KNVB zoekt nieuwe bondscoach: ook naam Reiziger zingt rond'
Derksen sneert: "Hij heeft nog nooit als trainer iets laten zien"
Bruggink bekritiseert Ajax: "Ik snap er helemaal geen bal van"
BREAKING | 'Ajax heeft Ter Stegen binnen': "Riant jaarsalaris"
Driessen kritisch: "Hij heeft in Amsterdam weer volledig gefaald"
Steijn over Bergwijn als aanvoerder: "Zij wilden dat liever niet"
Haller vertrekt weer uit Eredivisie: "Een keuze vanuit het hart"
Rafael van der Vaart tipt KNVB: "Die moet je sowieso benaderen"
Weghorst krijgt complimenten: "Dat was natuurlijk geen toeval"
Ajax wint strijd om handtekening talent: "Eerst kwam Feyenoord"
'Ajax wil af van 'riant salaris' en laat speler gratis vertrekken'
Cruijff krijgt flinke kritiek: "Zij zitten er voor spek en bonen"
Louis van Gaal vertrokken bij Ajax: "Dat was voor hem de druppel"
Zinchenko richt zich tot Ajax-fans: "Uit de grond van m'n hart"
Boukhari doet onthulling over Nederland - Marokko: "Ik was zo blij"
'Club uit Eredivisie verrast en strikt 42-jarige Remko Pasveer'
'Ajax concreet in de markt voor talentvolle Franse rechtsback'
Maduro eist respect voor oud-Ajacied: "Hij is een legende voor Oranje"
Matthijs de Ligt zoenend met nieuwe vlam gespot op eiland Ibiza
Godts klaar voor België: "Dat zal hij zelf ook wel gedacht hebben"
Francesco Farioli had 'hekel' aan Beuker: "Vaak niet op één lijn"
Bruggink verantwoordelijk voor Ajax-transfer: "Trokken stekker eruit"
Seedorf over racisme in voetbal: "Witte mensen moeten het voelen"
'Ajax mengt zich in strijd om handtekening peperdure aanvaller'
BREAKING: Louis van Gaal legt werkzaamheden bij Ajax naast zich neer