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Opa Frenkie de Jong opvallend kritisch op Koeman: "Heel raar"

Max
bron: Radio 538
Frenkie de Jong
Frenkie de Jong Foto: © BSR Agency

Jan de Bruijn, de opa van Frenkie de Jong, heeft zich kritisch uitgelaten op Ronald Koeman. De Bruijn begrijpt niet dat de oefenmeester tegen Marokko koos voor een 5-3-2-formatie. 

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Het Nederlands elftal ging deze week na strafschoppen onderuit tegen Marokko. "Er is niets op aan te merken, want Marokko was gewoon de betere ploeg", concludeert De Bruijn bij Radio 538. "Ik denk dat ze het niet goed hebben aangepakt."

De Bruijn zet vraagtekens bij de keuzes van Koeman. "Ik ben geen bondscoach, want Koeman bepaalt, maar ik vind het nog steeds heel raar dat ze met vijf man zijn gaan verdedigen", oordeelt hij. 

De opa van De Jong zag zijn kleinzoon niet in zijn kracht komen. "Ik heb hem nog gesproken, ja. Hij zei zelf ook: Dit hebben we niet verdiend. Het is zonde, maar het was niet verdiend geweest als we gewonnen hadden. Aan de andere kant kan je het soms ook niet verdienen, maar wel doorgaan. Dat is het mooie."

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