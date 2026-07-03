Opa Frenkie de Jong opvallend kritisch op Koeman: "Heel raar"

Het Nederlands elftal ging deze week na strafschoppen onderuit tegen Marokko. "Er is niets op aan te merken, want Marokko was gewoon de betere ploeg", concludeert De Bruijn bij Radio 538. "Ik denk dat ze het niet goed hebben aangepakt."

De Bruijn zet vraagtekens bij de keuzes van Koeman. "Ik ben geen bondscoach, want Koeman bepaalt, maar ik vind het nog steeds heel raar dat ze met vijf man zijn gaan verdedigen", oordeelt hij.