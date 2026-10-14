Openhartige Alderweireld: "Dat kon ik mentaal niet plaatsen"
Toby Alderweireld heeft openhartig gesproken over de mentale problemen die hij tijdens zijn voetbalcarrière heeft ervaren. De voormalig verdediger van Ajax en Tottenham Hotspur kreeg steeds meer moeite met de combinatie van het profvoetbal en zijn gezinsleven. De Belg zocht meerdere keren professionele hulp en besloot na een paniekaanval uiteindelijk afscheid te nemen van de nationale ploeg.
In het Belgische televisieprogramma Therapie op VRT Canvas vertelt Alderweireld over de moeilijke momenten die hij tijdens zijn loopbaan heeft doorgemaakt. Vooral gedurende zijn periode bij Tottenham Hotspur begon het drukke bestaan als profvoetballer steeds zwaarder te wegen.
Door zijn verplichtingen bij de Engelse club en het Belgische nationale elftal was Alderweireld regelmatig lange tijd van huis. Waar hij daar eerder weinig moeite mee had, veranderde dat toen hij vader werd. "Ik merkte dat ik thuis heel erg begon te missen. Elke week zat ik drie à vier dagen op hotel. Ik zat ook bij de nationale ploeg. Daarvoor was ik geregeld tien dagen weg. Bij grote toernooien was dat nog langer. Als je maar met twee bent, kan je dat plaatsen. Maar met kinderen werd dat lastiger. Een dag nadat ik voor de tweede keer vader was geworden, moest ik weer vertrekken. Dat kon ik mentaal niet plaatsen."
De verdediger merkte dat de voortdurende afwezigheid steeds meer invloed had op zijn mentale welzijn. Ook toen hij Tottenham inruilde voor een terugkeer naar België, verdwenen de problemen niet volledig.
Tijdens zijn periode bij Royal Antwerp kreeg Alderweireld te maken met een paniekaanval. Dat moment was voor hem aanleiding om opnieuw hulp te zoeken bij een psycholoog. In de gesprekken werd duidelijk dat een minder volle agenda mogelijk verlichting kon bieden. "Een van de oplossingen zou een minder drukke agenda zijn. Toen heb ik besloten om de nationale ploeg te laten vallen. Ik had drie WK’s en twee EK’s gespeeld. Het was tijd om dat achter mij te laten. Een paar maanden later werden we kampioen met Antwerp."
Alderweireld maakte in 2023 bekend dat hij niet langer beschikbaar zou zijn voor het Belgische nationale elftal. Daarmee kwam een einde aan een indrukwekkende interlandcarrière, waarin hij onder meer drie wereldkampioenschappen en twee Europese kampioenschappen meemaakte.
Enkele maanden na zijn afscheid als international beleefde de oud-Ajacied een sportief hoogtepunt door met Royal Antwerp de Belgische landstitel te veroveren. In de zomer van 2025 zette Alderweireld definitief een punt achter zijn actieve loopbaan. De voormalige verdediger van Ajax is tegenwoordig onder meer actief als voetbalanalist.
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