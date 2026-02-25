Openhartige Kenny Tete: "Dan vloog ik weer terug naar Amsterdam"

Kenny Tete voelt zich inmiddels volledig thuis bij Fulham, maar dat was in zijn periode bij Olympique Lyon wel anders. De dertigjarige rechtsback vertelt in gesprek met Viaplay dat hij zich in Frankrijk nooit helemaal op zijn plek voelde.

"Als ik een halve dag vrij was, vloog ik terug naar Amsterdam", zegt Tete openhartig. "Ik wil niet zeggen dat ik heimwee had, maar ik kon niet met mijn vrienden zijn. Amsterdam was toch meer mijn vibe dan Lyon."

Toch kijkt de oud-Ajacied niet alleen negatief terug op zijn Franse periode. "Ik heb daar ook mooie dingen gedaan. Dan reed ik anderhalf uur en zat ik in Alpe d’Huez. Dan zat je opeens in de sneeuw. Het is een hele vette plek."

In Londen voelt Tete zich duidelijk beter. Met 108 Premier League-wedstrijden achter zijn naam is hij, wanneer fit, een vaste waarde bij Fulham, dat momenteel tiende staat. "Hier vind ik meer mijn weg. Het voelt veel meer als thuis", besluit de Amsterdammer.