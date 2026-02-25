Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Openhartige Kenny Tete: "Dan vloog ik weer terug naar Amsterdam"

Gijs Kila
bron: Viaplay
Kenny Tete
Kenny Tete Foto: © Pro Shots

Kenny Tete voelt zich inmiddels volledig thuis bij Fulham, maar dat was in zijn periode bij Olympique Lyon wel anders. De dertigjarige rechtsback vertelt in gesprek met Viaplay dat hij zich in Frankrijk nooit helemaal op zijn plek voelde.

"Als ik een halve dag vrij was, vloog ik terug naar Amsterdam", zegt Tete openhartig. "Ik wil niet zeggen dat ik heimwee had, maar ik kon niet met mijn vrienden zijn. Amsterdam was toch meer mijn vibe dan Lyon."

Toch kijkt de oud-Ajacied niet alleen negatief terug op zijn Franse periode. "Ik heb daar ook mooie dingen gedaan. Dan reed ik anderhalf uur en zat ik in Alpe d’Huez. Dan zat je opeens in de sneeuw. Het is een hele vette plek."

In Londen voelt Tete zich duidelijk beter. Met 108 Premier League-wedstrijden achter zijn naam is hij, wanneer fit, een vaste waarde bij Fulham, dat momenteel tiende staat. "Hier vind ik meer mijn weg. Het voelt veel meer als thuis", besluit de Amsterdammer.

Zakaria Labyad juicht

Labyad klaar voor Braziliaans avontuur: "Ik speelde met Neres"

Johan Derksen bij VI

Derksen heeft nieuws: "Ajax hoeft niet te bellen voor die trainer"

Video’s
Davy Klaassen bedankt de Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

"Ik denk dat ze een speler als Davy Klaassen best wel misten"

Edwin van der Sar

Van der Sar: "Mijn vertrek bij Ajax heeft mij echt geholpen"

0
Mika Godts juicht na zijn doelpunt

Ajax blijft 4e na gelijkspel tegen directe concurrent NEC (video)

Jorthy Mokio

Jorthy Mokio is duidelijk: "Het ideale beeld is bij Ajax blijven"

Rafael van der Vaart met een Ajax-muts

Van der Vaart zou deze Feyenoorders in Ajax 1 willen: "Lekker"

Gertjan Verbeek

Gertjan Verbeek geeft advies: "Baas heeft dat bij Ajax nu ook"

Trotse Ajax-fans poseren met sjaal

Ajax-fans Kale en Kokkie vertrekken bij AT5: "Voor ons heel raar"

