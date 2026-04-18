Openhartige Ronald de Boer vertelt: "Mijn vader zei het mooi"
Ronald de Boer heeft openhartig gesproken over het overlijden van zijn vader Cees de Boer, die in februari 2025 op 83-jarige leeftijd overleed na euthanasie. In het programma Football Island deelt de oud-international zijn gevoelens in een gesprek met Wesley Sneijder.
De laatste jaren van zijn vader stonden in het teken van een zware strijd. Na een verkeersongeval in 2018, waarbij hij werd aangereden door een motorrijder, volgden medische complicaties. In het ziekenhuis bleek dat hij vermoedelijk twee TIA’s had gehad, waarna een moeilijke periode begon.
Uiteindelijk koos Cees de Boer zelf voor zijn levenseinde. Ronald kijkt met respect terug op die beslissing en haalt de woorden van zijn vader aan. "Mijn vader zei het mooi: ik heb een mooi leven gehad"
De oud-Ajacied geeft toe dat het gemis voelbaar blijft, ondanks het begrip voor de keuze van zijn vader. "Hij zou 84 jaar zijn geworden. Natuurlijk zou ik bepaalde dingen graag met hem willen delen. Alleen, als je tachtig super gezonde jaren hebt gehad, daarna kwamen de TIA’s, dan heb je het niet slecht gehad. Hij zei ook: het is mooi geweest"
Ondanks het verdriet overheersen bij De Boer de mooie herinneringen aan zijn vader. Zo vertelt hij ook een anekdote uit zijn jeugd, die zijn vaders liefde voor voetbal en gevoel voor humor goed weergeeft. "Hij was zelf profvoetballer, maar kon zijn droom niet waarmaken door een zware blessure. Toevallig kreeg hij twee zoons die ook goed konden voetballen".
Toen Ronald en zijn broer Frank als jonge talenten bij Ajax binnenkwamen, zorgde hun vader voor een opvallende reactie. "Ik denk vaak aan het moment dat wij als veertienjarigen bij Ajax kwamen. Toen moesten wij bij de hoofd jeugdopleiding komen en toen werd hem verteld: meneer de Boer, begrijpt u wel dat slechts één procent het eerste van Ajax haalt? Toen zei hij: nou, dan heb ik toch een voordeel, want ik heb twee procent hier rondlopen"
