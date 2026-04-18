Openhartige Ronald de Boer vertelt: "Mijn vader zei het mooi"

Ronald de Boer heeft openhartig gesproken over het overlijden van zijn vader Cees de Boer, die in februari 2025 op 83-jarige leeftijd overleed na euthanasie. In het programma Football Island deelt de oud-international zijn gevoelens in een gesprek met Wesley Sneijder.

De laatste jaren van zijn vader stonden in het teken van een zware strijd. Na een verkeersongeval in 2018, waarbij hij werd aangereden door een motorrijder, volgden medische complicaties. In het ziekenhuis bleek dat hij vermoedelijk twee TIA’s had gehad, waarna een moeilijke periode begon.

Uiteindelijk koos Cees de Boer zelf voor zijn levenseinde. Ronald kijkt met respect terug op die beslissing en haalt de woorden van zijn vader aan. "Mijn vader zei het mooi: ik heb een mooi leven gehad"

De oud-Ajacied geeft toe dat het gemis voelbaar blijft, ondanks het begrip voor de keuze van zijn vader. "Hij zou 84 jaar zijn geworden. Natuurlijk zou ik bepaalde dingen graag met hem willen delen. Alleen, als je tachtig super gezonde jaren hebt gehad, daarna kwamen de TIA’s, dan heb je het niet slecht gehad. Hij zei ook: het is mooi geweest"