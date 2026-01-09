Omroep Abe
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Ajax bestuur & beleid

Ophof voorlopig in de wacht bij Ajax: "Eerst één of twee vrouwen"

Amber
bron: Algemeen Dagblad
Edo Ophof
Edo Ophof Foto: © Pro Shots

Ajax voert gesprekken met Edo Ophof. De Amsterdammers willen Ophof voordragen als lid van de Raad van Commissarissen, maar hij kan pas toetreden als de club eerst een of twee vrouwen opneemt in de RvC. 

Dat schrijft het Algemeen Dagblad. Ajax liet dinsdag weten in gesprek te zijn met beoogd voetbalcommissaris Ophof, maar benadrukte daarbij dat sprake is van ‘een nog niet afgerond proces om tot zijn voordracht te komen’. Dat traject loopt niet vast door Ophof zelf, 'die staat te trappelen', zo schetst het Algemeen Dagblad, en ook niet door zijn collega’s in de bestuursraad, die zijn benoeming tijdens een aandeelhoudersvergadering niet zullen tegenhouden.

De vertraging heeft alles te maken met wet- en regelgeving. Ophof kan op dit moment simpelweg nog niet toetreden tot de raad van commissarissen van Ajax. Volgens de Nederlandse wet moet een RvC namelijk voor minimaal 33 procent uit vrouwen bestaan. Momenteel telt de RvC drie mannelijke leden, waarbij Danny Blind op het punt staat te vertrekken. Om Ophof officieel te kunnen benoemen tijdens een aandeelhoudersvergadering, zal Ajax daarom eerst één of twee vrouwelijke commissarissen moeten aanstellen.

Dirk Anbeek gaf eerder al aan dat een benoeming die niet aan de wettelijke eisen voldoet direct nietig wordt verklaard. Het Algemeen Dagblad meldt dat de club naar eigen zeggen dicht bij een afronding is van de zoektocht naar vrouwelijke kandidaten. Zodra die is voltooid, moet minimaal zes weken van tevoren een buitengewone aandeelhoudersvergadering (BAVA) worden uitgeschreven.

